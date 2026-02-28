　
生活 生活焦點

只設1個鬧鐘！一響秒起床「這種人太狠」　果粉吵翻：賴床是種享受

失眠,睡覺,賴床。（圖／記者李佳蓉攝）

▲一聽到鬧鐘就起床的人，令原PO敬佩直呼「是狠人」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

每天早上起床特別痛苦！一名網友觀察iPhone用戶早上分成兩派，一派只設1顆鬧鐘立刻起床，另一派設整排連環鬧鐘卻狂按貪睡，讓他笑問「A派是不是沒靈魂？」貼文掀起共鳴，網友紛紛熱議「起床前一個小時開始每10分鐘一個」、「誰懂賴床是很享受的」、「自然醒，在鬧鐘前起床」。

一名網友在Threads直呼，觀察很久發現iPhone用戶早上其實分成兩派，一派只設一個07:00鬧鐘，響了直接彈起來刷牙，通常這類人是自律魔人，讓原PO笑虧「真的超狠！」

另一派則是06:50、07:00、07:10一路設到整排「死亡連環call」，結果每一聲都按貪睡，最後壓線08:59打卡，讓他忍不住笑問「A派的人是不是沒有靈魂？」

平日A派、假日B派！網笑虧：賴床是種享受

貼文曝光後，掀起大票網友瘋狂對號入座，「B！每天都要設一排鬧鐘」、「B派！設定了超多鬧鐘，然後根本沒聽到」、「B！起床前一個小時開始每10分鐘一個，誰懂賴床是很享受的」、「我是A派，鬧鐘一響就直接醒來了，沒有在給你延遲5分鐘、10分鐘的」、「我A派，老公B派，他設一堆鬧鐘叫不醒他，我每天都在幫他滑掉，聲控叫不醒他，只能觸控」、「平日是A派，假日是B派」、「A馬上醒來，然後東摸摸西摸摸還是遲到」。

未料，留言區還衍生出「C派」網友自嘲，「C派，在鬧鐘前起床」、「不管怎樣最後都遲到」、「整夜不睡跟殭屍一樣去學校上課」、「我是C！一個鬧鐘但一直延長」、「C派，鬧鐘設17:30，但15:30就自然醒，屢試不爽」、「我同事一分鐘設一個鬧鐘！大概要提早一個小時開始叫」。

02/26 全台詐欺最新數據

307 2 9799 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／伊朗確定「展開反擊」！　揚言毀滅性報復
快訊／重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」
下周連5天溼答答　恐有雷擊劇烈天氣
比爾蓋茲「外遇對象」長相曝光！　親口認偷吃20多歲俄女
快訊／背靠背開轟　火腿2局上灌5分領先味全龍
快訊／川普證實：美軍已展開「對伊朗軍事行動」
快訊／美以聯手「2航母、50戰機」突襲伊朗　首波預計連打4天
以色列開戰「比特幣先跳水」　財經粉專：周一台股開局是動盪格局

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

只設1個鬧鐘！一響秒起床「這種人太狠」　果粉吵翻：賴床是種享受

只設1個鬧鐘！一響秒起床「這種人太狠」　果粉吵翻：賴床是種享受

現代人壓力大、生活節奏快，不是到了時間不想睡，要不就是想睡卻又睡不著，良好的睡眠不僅影響精神狀態，更關乎身體健康。以下傳授5種幫助入睡的方法，協助你放鬆身心、安穩入眠。

iPhone鬧鐘自律魔人貪睡自然醒作息

