只設1個鬧鐘！一響秒起床「這種人太狠」　果粉吵翻：賴床是種享受

▲一聽到鬧鐘就起床的人，令原PO敬佩直呼「是狠人」。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

每天早上起床特別痛苦！一名網友觀察iPhone用戶早上分成兩派，一派只設1顆鬧鐘立刻起床，另一派設整排連環鬧鐘卻狂按貪睡，讓他笑問「A派是不是沒靈魂？」貼文掀起共鳴，網友紛紛熱議「起床前一個小時開始每10分鐘一個」、「誰懂賴床是很享受的」、「自然醒，在鬧鐘前起床」。

一名網友在Threads直呼，觀察很久發現iPhone用戶早上其實分成兩派，一派只設一個07:00鬧鐘，響了直接彈起來刷牙，通常這類人是自律魔人，讓原PO笑虧「真的超狠！」

另一派則是06:50、07:00、07:10一路設到整排「死亡連環call」，結果每一聲都按貪睡，最後壓線08:59打卡，讓他忍不住笑問「A派的人是不是沒有靈魂？」

平日A派、假日B派！網笑虧：賴床是種享受

貼文曝光後，掀起大票網友瘋狂對號入座，「B！每天都要設一排鬧鐘」、「B派！設定了超多鬧鐘，然後根本沒聽到」、「B！起床前一個小時開始每10分鐘一個，誰懂賴床是很享受的」、「我是A派，鬧鐘一響就直接醒來了，沒有在給你延遲5分鐘、10分鐘的」、「我A派，老公B派，他設一堆鬧鐘叫不醒他，我每天都在幫他滑掉，聲控叫不醒他，只能觸控」、「平日是A派，假日是B派」、「A馬上醒來，然後東摸摸西摸摸還是遲到」。

未料，留言區還衍生出「C派」網友自嘲，「C派，在鬧鐘前起床」、「不管怎樣最後都遲到」、「整夜不睡跟殭屍一樣去學校上課」、「我是C！一個鬧鐘但一直延長」、「C派，鬧鐘設17:30，但15:30就自然醒，屢試不爽」、「我同事一分鐘設一個鬧鐘！大概要提早一個小時開始叫」。