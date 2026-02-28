快訊／美聯：美國參與「以色列轟炸伊朗」！

記者王佩翊／編譯

以色列稍早證實，對伊朗首都德黑蘭發動軍事打擊，攻擊目標鎖定伊朗最高領袖哈米尼辦公室附近區域，市中心上空竄出大量濃煙。而美方匿名官員更證實，美國參與了這場行動。

▲以色列國防部長卡茨（Israel Katz）正式宣布，以色列已對伊朗發動「先發制人」的預防性打擊。（圖／翻攝自X）

根據《美聯社》引述一名匿名美國官員與一名知情人士說法，美軍直接參與此次敏感軍事行動。目前仍不清楚高齡86歲的哈米尼是否在辦公室內。值得注意的是，隨著美伊緊張局勢升高，哈米尼已神隱多日，許久未公開露面。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，此次行動旨在「消除威脅」，但未進一步透露細節。

德黑蘭當地目擊者指出，哈米尼辦公室周邊先傳出劇烈爆炸聲，伊朗國營電視台隨後證實爆炸消息，但未說明原因。事件發生後，伊朗當局緊急關閉全國領空並向飛行員發布警告，市區仍持續傳出爆炸聲，目前尚未公布傷亡數字。

與此同時，以色列境內也拉響防空警報。以軍表示已發布預防性警報，準備攔截可能射向以色列的飛彈。美軍則拒絕立即對行動細節發表評論。

以色列宣布對伊朗發動攻擊後，德黑蘭仍持續發生多起爆炸，伊朗當局目前尚未公布具體傷亡情況。