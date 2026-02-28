　
社會 社會焦點 保障人權

消防車轉彎撞直行車側翻！零件噴滿地　肇事原因曝：自小客未禮讓

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區今（28）日南崁路、南工路發生消防車與自小客車碰撞重大事故，造成2名消防員與自小車上5人共7人受傷，送醫後均無生命危險。蘆竹警方指出，事故疑似疑似白色自小客車未禮讓左轉南工路執行救災勤務的消防車才導致事故發生，至於真正肇事原因正由警方調查釐清。

蘆竹警方指出，今天中午12時51分許，郭姓男子駕駛白色自小客車，沿南崁路直行往南崁市區方向行駛，與左轉南工路救災之消防車發生碰撞，因撞擊力道強勁導致消防車當場翻覆，白色自小客車嚴重受損。

▲桃園市蘆竹區今天中午發生消防車與自小車碰撞事故瞬間畫面。（圖／蘆竹警方提供）

▲桃園市蘆竹區今天中午發生消防車與自小車碰撞事故瞬間畫面。（圖／蘆竹警方提供）

▲桃園市蘆竹區今天中午發生消防車與自小車碰撞重大事故。（圖／蘆竹警方提供）

▲桃園市蘆竹區今天中午發生消防車與自小車碰撞重大事故。（圖／蘆竹警方提供）

蘆竹警方立即派遣交通分隊及交通快打員警到場協助交通疏導，目前正連繫拖吊車排除障礙，將盡快恢復交通順暢。初步調查，白色自小客車疑似未於路口減速並禮讓執勤中之救災車輛，才導致2車發生擦撞，至於真正肇事原因須由警方進一步調查釐清。

蘆竹警方分局呼籲，民眾開車行經路口時應減速慢行，如聞有消防車、救護車等特種車輛警號時，不論來自何方，均應立即避讓，保障救災時效。

▲桃園市蘆竹區今天中午發生消防車與自小車碰撞事故造成7人受傷，警消到場處置。（圖／蘆竹警方提供）

▲桃園市蘆竹區今天中午發生消防車與自小車碰撞事故造成7人受傷，警消到場處置。（圖／蘆竹警方提供）

▲桃園市蘆竹區今天中午發生消防車與自小車碰撞事故造成7人受傷，警消到場搶救。（圖／桃園市消防局提供）

▲桃園市蘆竹區今天中午發生消防車與自小車碰撞事故造成7人受傷，警消到場搶救。（圖／桃園市消防局提供）

快訊／桃園蘆竹車禍！消防車與自小客碰撞側翻　7人受傷送醫

瞬間畫面曝！桃園消防車左轉碰撞自小客　重心不穩「慢動作」慘翻

毒駕自摔躲超商！ㄎㄧㄤ問警車「是誰家的」　慘被大外割制伏

瞬間畫面曝！桃園消防車左轉碰撞　「慢動作」慘翻

瞬間畫面曝！桃園消防車左轉碰撞　「慢動作」慘翻

桃園市蘆竹區南工路、南崁路二段交叉路口，今(28日)中午12時53分許發生車禍！一輛消防車行經事發路口左轉時，與對向直行的自小客車發生碰撞，造成消防車當場翻覆，警消獲報到場將7人送醫救治，幸均意識清楚，送醫救治，而當時的事發瞬間也曝光！

快訊／桃園消防車與自小客碰撞側翻　7傷送醫

快訊／桃園消防車與自小客碰撞側翻　7傷送醫

湖南消防車墜崖釀6死…最年輕僅23歲

湖南消防車墜崖釀6死…最年輕僅23歲

湖南消防車墜崖　6名消防員殉職

湖南消防車墜崖　6名消防員殉職

白車閃違停開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

白車閃違停開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

