快訊／以色列突襲伊朗首都！鎖定「最高領袖」辦公室　濃煙狂竄

記者張方瑀／綜合外電報導

以色列於28日對伊朗發動大規模空襲，首都德黑蘭（Tehran）市中心傳出連環爆炸巨響，濃煙騰空而起。根據目擊者描述，現場爆炸威力驚人，且攻擊目標顯然指向伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的辦公室周邊區域。

▲以色列對伊朗發動大規模空襲，首都德黑蘭市中心傳出連環爆炸巨響。（圖／翻攝自X）



目標鎖定最高領袖辦公室 哈米尼生死不明

根據《美聯社》報導，這起針對性的攻擊發生在德黑蘭市中心，現場竄出大量黑煙。值得注意的是，攻擊點落在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的辦公室附近。

由於近期伊朗與美國關係極度緊張，哈米尼已連續數日未在公開場合露面，目前尚無法確認攻擊發生時他是否人在辦公室內，相關傷亡情況與損害程度，伊朗官方暫未對外公布。

以國防長稱「消除威脅」 美軍重兵壓境

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）隨後證實了這項軍事行動，並簡短形容此舉是為了「消除威脅」，但並未進一步說明細節。

與此同時，美國已在該區域部署了龐大的戰機編隊與戰艦群，旨在針對核武計畫對伊朗施壓。雖然美軍在攻擊發生後拒絕發表評論，但地區局勢已因這場白晝突襲陷入極度緊繃。

以色列全境警報大作 防範飛彈反擊

在德黑蘭傳出爆炸聲後，伊朗國營電視台雖證實了消息，卻未說明爆炸原因。而在另一端，以色列全境也在同一時間響起防空警報。

以色列軍方對此表示，已向全國發布「預警性警示」，要求民眾做好心理準備，以應對伊朗隨時可能朝以色列本土發射的飛彈報復。