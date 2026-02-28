　
國際

川普關稅踢鐵板！FedEx、Costco帶頭討退稅　全美2000公司集體起義

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國川普政府恐遭追討上千億美元的關稅。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普的關稅政策被最高法院判定違憲，如今恐將面臨巨大的求償退稅潮。這項判決猶如投下震撼彈，短短幾天內就有超過2000家企業遞狀開告，包括零售巨頭Costco好市多、物流龍頭聯邦快遞FedEx等知名企業紛紛加入戰局，準備向白宮討回高達1700億美元（約新台幣5.5兆元）的高額關稅。

越權徵稅遭打臉　商界恐懼轉為反擊動力

美國最高法院認定聯邦政府越權徵收全球關稅，這對向來強勢的川普而言無疑是當頭棒喝。自裁決公布後的數日，又有上百家公司陸續加入訴訟行列。過去許多中小企業擔心遭到白宮政治報復而選擇隱忍，但現在看到Costco、戴森（Dyson）、歐萊雅（L'Oreal）及Skechers等跨國品牌率先站出來，商業界的恐懼瞬間轉化為索賠動力，形成人多勢眾的法律圍攻態勢。

Costco 2025年12月率先出手　三分之一營收受波及

事實上，零售巨頭Costco好市多早在2025年12月就已針對國際緊急經濟權力法關稅提起訴訟，要求政府全額退款，可說是這波訴訟潮的先鋒部隊。由於好市多在美國約三分之一的銷售額來自進口商品，關稅政策對其營運衝擊不容小覷。如今最高法院判決出爐，等於替這些企業的訴訟提供了強而有力的法律基礎。

FedEx強勢出擊　承諾退款給託運人

FedEx在這波訴訟潮中態度最為強硬，已正式向美國國際貿易法院與海關暨邊境保護署提交訴狀。律師團隊在文件中明確要求，被告全額退還所有依國際緊急經濟權力法支付給美國的關稅款項。

FedEx每日處理高達1700萬件包裹，業務橫跨數百個國家，在關稅生效期間從受影響國家進口商品時，已實際繳納相關稅款並因此遭受重大損失。該公司更強勢聲明，已採取法律行動捍衛進口商權利，並承諾若成功追回款項，將把這筆費用退還給最初承擔成本的託運人和消費者。

川普嗆聲不退錢　預告訴訟恐拖延數年

面對這筆足以撼動國庫的1700億美元（約新台幣5.5兆元）退款壓力，川普的態度依然強硬。他在2月20日裁決出爐後公開叫陣，直言政府不會輕易退錢，甚至酸溜溜地表示，我猜這必須透過訴訟解決。他更語帶威脅地預測，整個退款程序在法院來回折騰下，恐怕得拖上好幾年才能有結果。這番話無疑是在向企業界宣告，想拿回錢就得做好長期抗戰的心理準備。

關稅衝擊財報慘烈　年損314億台幣

關稅政策對聯邦快遞的財務影響相當驚人。根據訴訟文件說明，一般商品進口美國時，進口商須先繳納預估稅款，之後海關會確認最終貨物價值、分類、稅率及應繳稅額，FedEx正是在這個流程中繳納了大筆關稅。該公司高層在近期財報會議中多次示警，關稅將重創整體獲利表現。早在2025年9月國際緊急經濟權力法關稅尚未撤銷時，FedEx就已預估2026財年將因此損失高達10億美元（約新台幣314億元），可見衝擊之劇烈。

 
02/26 全台詐欺最新數據

關稅川普最高法院企業求償FedEx

