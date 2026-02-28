快訊／以色列關閉領空！　全境進入緊急狀態

▲以色列對伊朗發動「先發制人」的預防性打擊。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合外電報導

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）正式宣布，以色列已對伊朗發動「先發制人」的預防性打擊，隨即宣佈全國進入特別緊急狀態。交通部也同步下令，無限期關閉領空，所有民航機禁止起降，呼籲民眾暫勿前往機場。

以色列對伊朗發動空襲 恐遭報復攻擊

卡茨證實，為了排除針對國土的威脅，以色列已主動對伊朗展開攻擊，「由於攻擊行動，預計在極短時間內，以色列國土與平民將面臨來自對方的飛彈與無人機襲擊。」

根據《民防法》賦予的權限，卡茨已簽署特別命令，宣佈以色列全境後方立即進入「特別緊急狀態」。

全面封鎖 領空關閉至另行通知

因應對伊朗的軍事行動，交通部長雷格夫（Miri Regev）已指示民航局關閉領空，禁止所有民用航班。政府呼籲民眾，在另行通知前請勿前往機場；至於目前仍受困海外的旅客，則建議透過媒體及航空公司，隨時留意領空重啟後的航班變動資訊。

禁止教育與集會活動

以色列國防軍（IDF）發言人指出，後方司令部的防禦政策從當地時間上午8時起生效，全國警戒層級從「全面開放」調整為「維持基本運作」（Essential Activity Level）。

目前最新規範包括全面禁止各項教育活動與集會，除了必要服務人員外，其餘民眾禁止前往工作地點。

後方司令部呼籲，全國民眾應透過官方App或國家緊急門戶網站持續追蹤最新的安全指南。