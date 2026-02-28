「永和撞人哥」又現身捷運站　夫妻逛街遭撞還被嗆：要報警

▲永和撞人哥再度出現，一對夫妻逛街無故挨撞又被嗆聲。（圖／翻攝自臉書社團我是永和人）

記者陸運陞／新北報導

臉書社團「我是永和人」有網友貼文表示，自己日前與老公逛街行經捷運永安市場站對面麥當勞時，與一名身穿運動服的男子發生肢體碰撞，但對方卻搶先質問：「幹嘛撞我！」並揚言報警處理。事後回想多年前永和曾出現隨機「撞人哥」，隨後拍下照片並貼文提醒其他民眾。永和警方表示，目前尚未接獲報案。

據了解，日前有民眾在臉書社團「我是永和人」發文表示，昨天傍晚和老頭子（老公）走到永安市場捷運站對面的麥當勞旁邊，突然搭著老頭兒的手被外力震下，接著聽到：「你幹嘛撞我？」

她說，只見我家老頭兒側個身(他以為朋友開玩笑打招呼)，我緊緊拉住他，免得他轟出拳頭(我的第一反應)，我回應那位身上穿著puma運動外套的眼鏡哥：「你有毛病嗎？」他看我一眼，緊接著拿出手機大喊：「我要報警。」 我也生氣的回應：「趕快報呀！」

此文一貼出，底下許多網友回應，多年前這位「永和撞人哥」就已經出現，只是消失一陣子，最近好像又出現了，並且提醒，對方不管男女老幼都會撞，如果與他動手恐會吃上官司，呼籲大家小心注意。永和分局表示，目前尚未接獲民眾報案，如發生糾紛應立即撥打110報警，將隨即派遣線上警力到場協助。