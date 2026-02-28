快訊／以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

記者張方瑀／綜合外電報導

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）於稍早正式宣布，以色列已對伊朗境內發動「先發制人」的軍事打擊，以消除針對以色列國土的潛在威脅。隨著攻擊行動展開，卡茲隨即簽署特別命令，宣布以色列全境立即進入緊急狀態。

▲伊朗首都德黑蘭多地發生爆炸。（圖／翻攝自X）



以色列發動先發制人打擊 全國進入緊急狀態

根據Ynet Global報導，國防部長卡茲發表聲明指出，「以色列國為了移除威脅，已對伊朗發動先發制人打擊。」他強調，由於這項軍事行動，預計在極短的時間內，以色列國土及其平民恐將面臨來自伊朗的飛彈與無人機襲擊。

????????⚔️????????????BREAKING: Israel launched a preemptive strike against Iran - Israeli Defense Minister pic.twitter.com/qpxGmZA2Lm — REALITY UNFILTERED (@Realityunfiltr) February 28, 2026

卡茲表示，根據《民防法》賦予的權限，他已正式簽署特別命令，宣布以色列全國領土進入國土安全緊急狀態，並呼籲大眾必須嚴格遵守後方司令部與官方單位的指示。

德黑蘭傳出爆炸聲 多地防空警報大作

與此同時，伊朗法斯通訊社（Fars News Agency）報導指出，伊朗首都德黑蘭市中心已傳出三次爆炸聲響。報導發布的時間點，正好就在以色列宣布發動打擊的幾分鐘後。

受此影響，以色列全國多處地點已觸發防空警報，相關受襲細節目前仍在調查中。卡茲提醒，民眾應維持警覺並留在受保護的防空避難空間內。

以軍IDF：警報旨在預警 暫無須躲入避難所

針對全國各地響起的警報，以色列國防軍（IDF）發言人隨後作出說明。軍方表示，這是後方司令部預先發布的指導方針，旨在要求民眾靠近避難空間，屬於「預警性警報」，目的是讓大眾針對國土可能遭受飛彈襲擊的可能性做好心理準備。

以色列國防軍特別強調，目前階段民眾僅需保持戒備，尚無須一直待在防空室或避難空間內，但仍須密切關注官方發布的最新消息。