地方 地方焦點

台南山上花園水道博物館春花齊放　櫻花綻放逾六成九重葛、睡蓮接力登場

記者林東良／台南報導


春意漸濃，位於台南市山上區的山上花園水道博物館園區花況持續升溫。館方表示，目前櫻花整體綻放率已逾六成，粉白花色分區展開；博物館區九重葛進入盛開期，池塘睡蓮亦陸續綻放，呈現多點開花景象。整體花況穩定，園區動線順暢，適合民眾安排時間入園賞花踏青。

館方指出，現場花景已呈現多層次鋪陳。入口步道旁草花以黃、紫、粉色帶狀排列，色塊分明，構成明亮迎賓畫面；池塘水面鋪展睡蓮葉片，間有粉白花朵點綴；岸邊九重葛紅、粉、白花團集中盛開，與修剪整齊的灌木及高低喬木交織成景，形成可步行、可取景、可停留的賞花空間。走在園區裡，不必刻意追逐單一花種，轉角便有風景。

今年櫻花受氣候影響，花期節律較往年分散。去年9月曾出現提前開花情形，年底冷熱交替，使花況分批推進。春節期間日照充足，未形成全面同時滿開景象，但各區皆可見穩定花量，局部區域亦呈現成片花景。館方分析，分批綻放雖少了「一夕滿城」的震撼，卻延長賞花時間，也讓不同品種有各自的舞台。

淨水池周邊為主要賞櫻區域。停車場、池塘及步道右側以河津櫻為主，粉色花序明顯；步道左側為吉野櫻，花色潔白清雅；階梯沿途可見八重櫻層層綻放。城堡建築周邊亦種植河津櫻與八重櫻，與紅磚建築相互映襯，古典與春色交融。館方建議，賞花可由淨水池區緩步而上，再沿城堡周邊繞行，較易捕捉不同品種櫻花同框畫面。

此外，園區公共藝術「水語森林」定時噴灑水霧，霧氣升起時與花景交織，增添拍照層次。陽光斜照時，水霧與花影交錯，更添夢幻氛圍。館方提醒，春季花況屬自然變化，分批綻放亦呈現不同風貌；近期適逢假期，歡迎各界入園遊賞，在歷史建築與自然景觀間放鬆身心，感受春日氣息。

