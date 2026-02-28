OpenAI攜手美軍！與「戰爭部」達成協議　機密網路導入AI模型

▲OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

ChatGPT開發商OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）27日正式宣布，公司已與美國戰爭部達成協議，未來將把旗下AI模型導入美軍的機密網路系統。阿特曼強調，為了確保技術應用安全，協議中特別設定了技術性防護措施，並明確劃下兩大安全紅線。

導入機密網路 阿特曼：設下2大安全防線

綜合外媒報導，OpenAI執行長阿特曼在社群平台X發文指出，這次與軍方的合作是建立在高度安全的基礎之上。他表示，「我們最重要的兩項安全原則，就是禁止用於國內大規模監控，以及確保使用武力時的人為責任，這也包括了自主武器系統。」

阿特曼進一步補充，這些核心原則已完整納入雙方的協議內容中。他更稱讚戰爭部在合作過程中展現了對安全性極高的尊重，並渴望透過雙方協作來達成最佳的應用結果。

Anthropic因「倫理界線」觸怒川普 慘遭封殺

相較於OpenAI的順利進展，另一家AI新創大廠Anthropic近期卻深陷風暴。Anthropic本週因堅持在與五角大廈的協議中加入類似的防護條款，引發川普政府的強烈不滿。

Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）日前發表聲明指出，雖然五角大廈與情報機構已在國防領域使用其技術，但該公司對於「大規模監控美國公民」與「全自動武器」設有嚴格的倫理底線。他直言，將系統用於國內監控，完全與民主價值背道而馳。

川普火大開砲：立即停用、不跟他們做生意

對此，美國總統川普27日下午在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）怒轟Anthropic，批評該公司不願配合政府要求。川普在貼文中寫道，他正指示聯邦機構立即停止使用Anthropic的技術，「我們不需要它，也不想要它，且不會再與他們做生意！」

川普指出，目前在多個層面使用Anthropic產品的機構（如戰爭部），將獲得6個月的過渡期進行汰換。他更強硬警告，Anthropic最好在汰換期間提供協助，否則他將動用總統權力要求配合，屆時該公司恐面臨「重大的民事與刑事後果」。