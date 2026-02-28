　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賈永婕引發重修「民主學分」熱潮　賴瑞隆：文明建立在記取歷史教訓

▲▼立委賴瑞隆初選勝出 。（圖／記者賴文萱攝）

▲民進黨高雄市長參選人賴瑞隆 。（資料照／記者賴文萱攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北101董事長賈永婕近來接連於社群平台提及林宅血案、鄭南榕自焚等事件，甚至主動前往義光教會、國家人權博物館參觀，進而引發網友們響應一起認識台灣史。對此，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今（28日）表示，人類文明的進步，是建立在記取教訓，且不斷修正的基礎上，當我們看見台灣的歷史深度，才能更踏實地走向未來。

賴瑞隆表示，79年前，也就是二二八事件發生的那一年，美國職棒大聯盟打破了長年的種族藩籬，首位黑人球員登上了賽場；在南亞，印度與巴基斯坦宣告獨立，重新定義了亞洲版圖。他點出，這些發生在1947年的重大轉折，至今仍深刻影響著全球的人權價值與地緣秩序。

賴瑞隆進一步點出，同一時間，台灣卻在時代變局中留下了深刻的傷痕，此外，當世界各國在戰後開始記錄、反思這段變革時，台灣因為特殊的時空背景，進入了一段漫長的記憶噤聲期。

賴瑞隆說明，這段歷史對許多人來說或許顯得斑駁、遙遠，但若放在人類近代發展的座標來看，這段歷史其實離我們並不遙遠，它到現在仍體現在社會結構中。

賴瑞隆提及，近期台北101董事長賈永婕的發言引發討論，其實自己和賈董事長是同一個世代成長的人，我們這代人在求學時期，課本上對於這些近現代的本土傷痕往往輕描淡寫，甚至刻意留白。

面對賈永婕引發的效應，賴瑞隆認為，這份對歷史的陌生，其實是這代人共同的成長缺憾，然而，賈董事長的坦然，反而帶動了台灣社會集體重修一門「民主學分」，這讓大家意識到，修補記憶的斷層不只是個人的功課，更是台灣人民需要共同面對的歷史責任。

賴瑞隆說明，這種記憶的修補工作，並非為了製造對立，人類文明的進步，是建立在記取教訓，且不斷修正的基礎上。他直指，記憶的存在就，像是一盞燈，讓我們能識別出那些可能導致悲劇重演的錯誤，從而保護得來不易的現狀。

在二二八事件79周年之際，賴瑞隆表示，我們年復一年地紀念二二八，不僅止於悼念一個日子，而是要確保這塊土地的往事，不再被霧氣遮蔽。「當我們能從全球的座標中看見台灣的歷史深度，我們才能在理解過去的基礎上，更踏實地走向未來」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／伊朗確定「展開反擊」！　揚言毀滅性報復
快訊／重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」
下周連5天溼答答　恐有雷擊劇烈天氣
比爾蓋茲「外遇對象」長相曝光！　親口認偷吃20多歲俄女
快訊／背靠背開轟　火腿2局上灌5分領先味全龍
快訊／川普證實：美軍已展開「對伊朗軍事行動」
快訊／美以聯手「2航母、50戰機」突襲伊朗　首波預計連打4天
以色列開戰「比特幣先跳水」　財經粉專：周一台股開局是動盪格局

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

發表團結宣言！陳見賢承諾絕不脫黨　全力爭取竹縣初選勝利

林宅血案關鍵音檔遭「滅證」　范雲：證實當時國家有介入

228悲劇不該發生　蔣萬安：身為台灣人全力為台灣的自由民主奮鬥

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

賈永婕「北洋軍邀國民黨爬101」　蔣萬安：不會用北洋軍閥後人看待她

賈永婕引發重修「民主學分」熱潮　賴瑞隆：文明建立在記取歷史教訓

綠衫軍單場狂轟148分！　砍將布朗不到30分鐘砍28分領勝

「228是權力失去節制的歷史」　藍委警惕：無論誰執政都應該被監督

訪美規格超標！盧秀燕親上火線釋疑　霸氣喊：多1個朋友少1個敵人

陳其邁重砲轟《世紀血案》劇組　怒批：惡意混淆真相消費傷痛

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

發表團結宣言！陳見賢承諾絕不脫黨　全力爭取竹縣初選勝利

林宅血案關鍵音檔遭「滅證」　范雲：證實當時國家有介入

228悲劇不該發生　蔣萬安：身為台灣人全力為台灣的自由民主奮鬥

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

賈永婕「北洋軍邀國民黨爬101」　蔣萬安：不會用北洋軍閥後人看待她

賈永婕引發重修「民主學分」熱潮　賴瑞隆：文明建立在記取歷史教訓

綠衫軍單場狂轟148分！　砍將布朗不到30分鐘砍28分領勝

「228是權力失去節制的歷史」　藍委警惕：無論誰執政都應該被監督

訪美規格超標！盧秀燕親上火線釋疑　霸氣喊：多1個朋友少1個敵人

陳其邁重砲轟《世紀血案》劇組　怒批：惡意混淆真相消費傷痛

五角大廈披薩指數曝！美以空襲規模「遠超去年6月」　伊朗領空關閉

快訊／伊朗確定「展開反擊」！　揚言毀滅性報復

曹祐齊明晚現身台北燈節　味全龍燈區送雞塊優惠券

賈永婕遭蔡正元挖昔日裸背廣告　霸氣反擊：淘汰物化女性舊思維

快訊／重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

雷霆SGA復出砍36分9助攻延長賽奪勝　約基奇悲情大三元金塊吞敗

陸空灌救26小時！空勤投水34噸　知本濕地61公頃火警終撲滅　

伊能靜揭「雌競醜態」女人互攻擊！　58歲霸氣宣言：不用誇我像少女

不斷更新／蔣銲來了！挨2安丟分　火腿6比1擴大領先

賓士車自撞護欄「硬騎自小客」　國道3號北向連環車禍畫面曝

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

政治熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　藍委吳宗憲勝出

獨／民進黨迎戰高虹安！　傳新竹市徵召「信賴」醫師

林宅血案全解密！賴清德：證據被系統性毀滅

快訊／李千娜將林宅血案片酬全捐　基金會婉拒：盼她激勵更多年輕人

劉世芳外甥賺紅錢遭陸查處　學者：政府不能停留在輿論層面的攻防

時隔一年再戰一日北高　柯文哲笑稱「怕怕的」

228紀念儀式會場竟播愛情歌　家屬怒：又不是結婚典禮

柯文哲妻子陳佩琪　臉書帳號突消失

劉世芳外甥遭指賺紅錢　黃國昌：兩岸人民工作投資常見

不是只有贏球才愛他們！中華隊交流賽吞敗　賴清德勉勵：相信台灣隊

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

新國軍之花！　M1A2T戰車女排長「電眼照」曝光

妻陳佩琪臉書粉專消失又復活　柯文哲：完全不知發生什麼事

更多熱門

相關新聞

「自由花蕊展」破10萬人次參觀　李遠感性發文：想哭就哭吧

「自由花蕊展」破10萬人次參觀　李遠感性發文：想哭就哭吧

今天是228和平紀念日。目前中正紀念堂正在展出「自由花蕊常設展」，文化部長李遠今早在臉書發文表示，上述展覽在228前夕累計參觀人次突破10萬，在清晨時讀到這個訊息，眼眶瞬間泛淚，「真的很想要痛哭一場。」

「228是權力失去節制的歷史」　藍委警惕：無論誰執政都應該被監督

「228是權力失去節制的歷史」　藍委警惕：無論誰執政都應該被監督

陳其邁重砲轟《世紀血案》消費歷史傷痛

陳其邁重砲轟《世紀血案》消費歷史傷痛

228紀念儀式會場竟播愛情歌　家屬怒：又不是結婚典禮

228紀念儀式會場竟播愛情歌　家屬怒：又不是結婚典禮

林宅血案全解密！賴清德：證據被系統性毀滅

林宅血案全解密！賴清德：證據被系統性毀滅

關鍵字：

賴瑞隆228228事件二二八事件台灣史台北101賈永婕

讀者迴響

熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

5歲兒墜嘉南大圳亡！母心碎：能不能說只是玩笑

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

即／以色列開戰　防長證實對伊朗發動打擊

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底

單獨進出張立東家！熊熊認了曾經超越純友誼

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

怕惹火習　白宮下令暫擱置4200億對台軍售

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

更多

最夯影音

更多
芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面