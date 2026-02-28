賈永婕引發重修「民主學分」熱潮　賴瑞隆：文明建立在記取歷史教訓

▲民進黨高雄市長參選人賴瑞隆 。（資料照／記者賴文萱攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北101董事長賈永婕近來接連於社群平台提及林宅血案、鄭南榕自焚等事件，甚至主動前往義光教會、國家人權博物館參觀，進而引發網友們響應一起認識台灣史。對此，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今（28日）表示，人類文明的進步，是建立在記取教訓，且不斷修正的基礎上，當我們看見台灣的歷史深度，才能更踏實地走向未來。

賴瑞隆表示，79年前，也就是二二八事件發生的那一年，美國職棒大聯盟打破了長年的種族藩籬，首位黑人球員登上了賽場；在南亞，印度與巴基斯坦宣告獨立，重新定義了亞洲版圖。他點出，這些發生在1947年的重大轉折，至今仍深刻影響著全球的人權價值與地緣秩序。

賴瑞隆進一步點出，同一時間，台灣卻在時代變局中留下了深刻的傷痕，此外，當世界各國在戰後開始記錄、反思這段變革時，台灣因為特殊的時空背景，進入了一段漫長的記憶噤聲期。

賴瑞隆說明，這段歷史對許多人來說或許顯得斑駁、遙遠，但若放在人類近代發展的座標來看，這段歷史其實離我們並不遙遠，它到現在仍體現在社會結構中。

賴瑞隆提及，近期台北101董事長賈永婕的發言引發討論，其實自己和賈董事長是同一個世代成長的人，我們這代人在求學時期，課本上對於這些近現代的本土傷痕往往輕描淡寫，甚至刻意留白。

面對賈永婕引發的效應，賴瑞隆認為，這份對歷史的陌生，其實是這代人共同的成長缺憾，然而，賈董事長的坦然，反而帶動了台灣社會集體重修一門「民主學分」，這讓大家意識到，修補記憶的斷層不只是個人的功課，更是台灣人民需要共同面對的歷史責任。

賴瑞隆說明，這種記憶的修補工作，並非為了製造對立，人類文明的進步，是建立在記取教訓，且不斷修正的基礎上。他直指，記憶的存在就，像是一盞燈，讓我們能識別出那些可能導致悲劇重演的錯誤，從而保護得來不易的現狀。

在二二八事件79周年之際，賴瑞隆表示，我們年復一年地紀念二二八，不僅止於悼念一個日子，而是要確保這塊土地的往事，不再被霧氣遮蔽。「當我們能從全球的座標中看見台灣的歷史深度，我們才能在理解過去的基礎上，更踏實地走向未來」。