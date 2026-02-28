　
大陸 大陸焦點 特派現場

新華社：「十五五」香港發展要主動對接國家規劃

▲▼香港,十一,五星旗。（圖／路透社）

▲香港。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

「十五五規劃建議」提出鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心。新華社27日發文指出，「十五五」時期，香港經濟社會發展的各項措施，要主動對接國家「十五五」規劃，全面推進金融、創科發展雙引擎建設，同世界各地展開更廣泛、更緊密交流合作。

文章提到，國際金融中心地位方面，要進一步深化香港同內地互聯互通，豐富離岸人民幣業務，持續強化國際資產及私人財富管理中心地位，優化證券市場，開拓海外新資金，發展香港國際黃金交易中心。

文章指出，國際航運中心方面，要不斷優化稅務優惠制度，構建大宗商品交易生態圈，進一步推動高增值海運服務發展，加快綠色航運中心建設，完成構建海口智慧系統，積極推動航運產業鏈轉型升級。

文章提到，國際貿易中心地位方面，要加快構建高增值供應鏈服務中心，推動總部經濟發展，健全出口信用服務，穩步拓展經貿網絡，不斷開拓歐美市場，進一步強化同一帶一路國家貿易機制對接。

文章指出，建設國際創科中心方面，要深度融入大灣區國際科創中心建設，聚焦人工智能、生命健康等國家科技戰略需求，補足內地前沿領域一些基礎研究短板弱項，助力國家關鍵核心技術突破，努力成為國家原始創新重要策源地。

新華社香港

