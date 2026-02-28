　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「自由花蕊展」破10萬人次參觀　李遠感性發文：想哭就哭吧

▲▼文化部長李遠在臉書。以「228和平紀念日，想哭就哭吧」為題發文。（圖／摘自李遠臉書）

▲文化部長李遠以「228和平紀念日，想哭就哭吧」為題發文。（圖／摘自李遠臉書）

記者許敏溶／台北報導

目前中正紀念堂正在展出「自由花蕊常設展」，文化部長李遠今早在臉書發文表示，上述展覽在228前夕累計參觀人次突破10萬，在清晨時讀到這個訊息，眼眶瞬間泛淚，「真的很想要痛哭一場。」

「自由花蕊常設展」由中正紀念堂管理處主辦，文化部指導，展覽包括「世界浪潮、噤聲年代、台灣言論自由之路、創傷、綻放光華」等五大單元，分別貫徹「世界民主浪潮、台灣民主自由發展歷程、對未來的展望」等三個面向，藉此串連世界民主浪潮與台灣爭取言論自由的歷程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼文化部長李遠在臉書。以「228和平紀念日，想哭就哭吧」為題發文。（圖／摘自中正紀念堂管理處）

▲「自由花蕊常設展」累積參觀已突破10萬人次。（圖／摘自中正紀念堂管理處）

今天適逢228，文化部長李遠繼昨天在臉書發文，提到今天傍晚6點，台北101將為228點燈，「將是在元宵節期間最亮最亮的燈。」

李遠今天更以「靜靜的啜泣聲——228和平紀念日，想哭就哭吧」為題發文，他表示，根據來自中正紀念堂張惠君處長訊息，2月27日自由花蕊展參觀人次2721人次（倍數成長），現場人很多，但大家都很有耐心慢慢前進，在家書區靜靜的看、不吵雜，「聽得到啜泣聲，年輕人、爸媽帶孩子（小學生）很多。」

李遠進一步指出，自由花蕊常設展從去年11月底開展，至今年2月底參觀人次在228前夕突破10萬人次，「清晨讀到這個訊息，眼眶瞬間泛淚，真的很想要痛哭一場。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／以色列開戰了！全境立即進入緊急狀態
消防車路口翻車！　瞬間畫面曝
快訊／悍將啦啦隊異動！　2人Thank You
快訊／消防車翻車！遭撞畫面曝　7人受傷送醫
獨／金錢豹董事長辭世...3/10告別式　數百員工全員出席
5歲童掉落嘉南大圳死亡！連假探親成永別　將解剖確認死因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「自由花蕊展」破10萬人次參觀　李遠感性發文：想哭就哭吧

連4年紀念228！摩斯發文被讚爆　網友喊：等一下就吃

約吃飯提早抵達「突傳來1訊息」惹火友人！全場吵翻：超失禮

故意的！發票「這錯字找超久」蔡阿嘎驚呆　一票人：活42年才知

日籍主管要來玩送啥好？大票仍推爆「鳳梨酥」　口袋名單曝

國道連8起事故　下午湧北返車流「12路段易塞」

菜單多2字「價格直接變貴」　大票人有感！老饕怒指它：最敢漲50%

郵局網路轉定存限額降至100萬　114萬戶受影響

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情挨罵：為何不早說

下周連5天溼答答「周二雨最大」　恐有雷擊劇烈天氣

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

「自由花蕊展」破10萬人次參觀　李遠感性發文：想哭就哭吧

連4年紀念228！摩斯發文被讚爆　網友喊：等一下就吃

約吃飯提早抵達「突傳來1訊息」惹火友人！全場吵翻：超失禮

故意的！發票「這錯字找超久」蔡阿嘎驚呆　一票人：活42年才知

日籍主管要來玩送啥好？大票仍推爆「鳳梨酥」　口袋名單曝

國道連8起事故　下午湧北返車流「12路段易塞」

菜單多2字「價格直接變貴」　大票人有感！老饕怒指它：最敢漲50%

郵局網路轉定存限額降至100萬　114萬戶受影響

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情挨罵：為何不早說

下周連5天溼答答「周二雨最大」　恐有雷擊劇烈天氣

「永和撞人哥」又現身捷運站　夫妻逛街遭撞還被嗆：要報警

古林睿煬轉換正賽心態飆156公里　挨轟回穩多虧陳偉殷提點

快訊／以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

杜汶澤坦承來台前不知228　「珍惜最後一個講中文的自由國家」

記憶體海嘯！　IDC：估2026年智慧型手機出貨暴跌近13%

INI許豊凡太可愛超圈粉！橋本環奈笑喊：他是國民孫子

李竺芯橫掃金曲獎爆紅！　高顏值爸媽曝光...她嗨喊：下巴長是長壽

賈永婕引發重修「民主學分」熱潮　賴瑞隆：文明建立在記取歷史教訓

瞬間畫面曝！桃園消防車左轉碰撞自小客　重心不穩「慢動作」慘翻

綠衫軍單場狂轟148分！　砍將布朗不到30分鐘砍28分領勝

【我來借廁所的你信嗎？】家裡像被洗劫...男一進浴室見猴子大傻眼

生活熱門新聞

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責

台女童澀谷被撞　各國網友聲援：譴責暴力

有車有房、年薪93萬！作業員女友1原因「狂嫌不長進」

清大2025年收到「美國捐款160萬」！源頭曝

台北101點燈挨酸　賈永婕271字曝心聲

茶の魔手分店「沒吃你家大米」被炎上！　Google顯示歇業了

隔熱紙新法今上路「517款合格型號」一次查　檢驗沒過罰1800元

義美「228限定綠豆潤」只有今天賣　神祕標記意涵曝

林氏璧在日被故意撞　網指1國也很嚴重

更多熱門

相關新聞

賈永婕引發重修「民主學分」熱潮　賴瑞隆：文明建立在記取歷史教訓

賈永婕引發重修「民主學分」熱潮　賴瑞隆：文明建立在記取歷史教訓

台北101董事長賈永婕近來接連於社群平台提及林宅血案、鄭南榕自焚等事件，甚至主動前往義光教會、國家人權博物館參觀，進而引發網友們響應一起認識台灣史。對此，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今（28日）表示，人類文明的進步，是建立在記取教訓，且不斷修正的基礎上，當我們看見台灣的歷史深度，才能更踏實地走向未來。

「228是權力失去節制的歷史」　藍委警惕：無論誰執政都應該被監督

「228是權力失去節制的歷史」　藍委警惕：無論誰執政都應該被監督

陳其邁重砲轟《世紀血案》消費歷史傷痛

陳其邁重砲轟《世紀血案》消費歷史傷痛

228紀念儀式會場竟播愛情歌　家屬怒：又不是結婚典禮

228紀念儀式會場竟播愛情歌　家屬怒：又不是結婚典禮

林宅血案全解密！賴清德：證據被系統性毀滅

林宅血案全解密！賴清德：證據被系統性毀滅

關鍵字：

228李遠文化部中正紀念堂自由花蕊

讀者迴響

熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

5歲兒墜嘉南大圳亡！母心碎：能不能說只是玩笑

人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

怕惹火習　白宮下令暫擱置4200億對台軍售

更多

最夯影音

更多
芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面