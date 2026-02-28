「自由花蕊展」破10萬人次參觀　李遠感性發文：想哭就哭吧

▲文化部長李遠以「228和平紀念日，想哭就哭吧」為題發文。（圖／摘自李遠臉書）

目前中正紀念堂正在展出「自由花蕊常設展」，文化部長李遠今早在臉書發文表示，上述展覽在228前夕累計參觀人次突破10萬，在清晨時讀到這個訊息，眼眶瞬間泛淚，「真的很想要痛哭一場。」

「自由花蕊常設展」由中正紀念堂管理處主辦，文化部指導，展覽包括「世界浪潮、噤聲年代、台灣言論自由之路、創傷、綻放光華」等五大單元，分別貫徹「世界民主浪潮、台灣民主自由發展歷程、對未來的展望」等三個面向，藉此串連世界民主浪潮與台灣爭取言論自由的歷程。

「自由花蕊常設展」累積參觀已突破10萬人次。

今天適逢228，文化部長李遠繼昨天在臉書發文，提到今天傍晚6點，台北101將為228點燈，「將是在元宵節期間最亮最亮的燈。」

李遠今天更以「靜靜的啜泣聲——228和平紀念日，想哭就哭吧」為題發文，他表示，根據來自中正紀念堂張惠君處長訊息，2月27日自由花蕊展參觀人次2721人次（倍數成長），現場人很多，但大家都很有耐心慢慢前進，在家書區靜靜的看、不吵雜，「聽得到啜泣聲，年輕人、爸媽帶孩子（小學生）很多。」

李遠進一步指出，自由花蕊常設展從去年11月底開展，至今年2月底參觀人次在228前夕突破10萬人次，「清晨讀到這個訊息，眼眶瞬間泛淚，真的很想要痛哭一場。」