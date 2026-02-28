　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸學者：油價成為中東衝突可能性的晴雨表

▲▼ 美國航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）。（圖／路透）

▲ 美國航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）已在中東待命。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美軍「福特號」航母抵達中東使對峙升級。北京師範大學教授萬喆指出，近期油價飆升主因是市場對衝突預期的「風險溢價」，而非供需基本面失衡。萬喆強調，油價上漲本質是對供應確定性的定價，目前行情反映的是市場為最壞場景提前對沖的「預期心理」，應理解為戰爭風險的晴雨表，而非戰爭必然爆發的預兆。若局勢緩和，油價隨時可能快速回調。

大陸官媒《央視》報導，北京師範大學教授、經濟學專家萬喆分析，自2月中旬以來原油價格的快速上漲，直接導火線在於美伊對峙升級。隨著美國在中東完成雙航母部署，儘管美伊雙方仍有談判，但市場對軍事衝突的預期居高不下。萬喆指出，當前市場擔憂情緒快速升溫，已將軍事衝突的高機率納入定價考量，導致油價走勢偏離實際供應情況。

針對油價波動的機制，萬喆認為核心定錨點在於霍爾木茲海峽的航運安全。該海峽承擔全球約20%的原油海運貿易，即便未發生實際中斷，僅封鎖傳聞便足以推高航運保費並引發貿易商搶貨。機構測算顯示，目前全球原油基本面處於供應過剩，本輪上漲完全脫離供需邏輯，與歷史上戰爭爆發前夕預期發酵、推高溢價的模式高度一致。

萬喆進一步將原油市場與地緣衝突的深度綁定歸納為三項屬性。第一，商品屬性。戰爭會衝擊全球的供應平衡，全球原油供給高度集中在中東、俄羅斯這種地緣敏感的區域。戰爭一旦直接摧毀油田、煉油廠等生產設施，或者封鎖霍爾木茲海峽、曼德海峽等運輸咽喉，就會造成實際的供需失衡，推高價格。

第二，金融屬性。戰爭會放大避險情緒和影響投機定價，形成恐慌-買入-漲價-更恐慌的正反饋，也就是常說的地緣風險溢價。不需要實際戰爭爆發就會推動油價上漲。

第三，石油美元體系的霸權屬性。美國往往通過一些利益綁定實現地緣政治和經濟利益的雙重目標，成為很多局部衝突背後深層次的動因。

他分析，本輪上漲跟歷史上衝突爆發前的行情有明顯相似性，市場已經在為最壞的衝突場景提前對衝，油價就成為中東衝突可能性的晴雨表。這也是市場上會產生油價上漲是戰爭前兆觀感的核心原因，跟波斯灣戰爭、伊拉克戰爭之前的預期定價邏輯比較一致。「核心差異是，現在上漲只是衝突可能性的定價，而不是戰爭必然發生的信號。」

關於戰爭與油價的因果關係，萬喆再次主張應理清邏輯順序，「歷史上多數情況是戰爭預期推高了油價，而非油價上漲作為戰爭前兆。」

他強調，「此次原油上漲應該說是市場對中東衝突升級風險的提前定價，真正決定油價走勢的是衝突是否會造成實際持續性的原油供應中斷。」當前市場已經計入了較高的風險溢價，如果局勢發生緩和，價格也有可能會快速回調。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

油價中東衝突風險溢價福特號霍爾木茲

