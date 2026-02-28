打造台灣尚勇應援基地　2026 WBC嘉義中正公園大螢幕轉播熱血吶喊

▲▼ 2026 WBC 正賽開打！嘉義市中正公園 3/5 起大螢幕轉播 為中華隊熱血應援 。（示意圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026 年第六屆世界棒球經典賽（WBC）正賽即將點燃全球戰火！為了讓市民朋友共同感受國際賽事的震撼，「棒球原鄉」嘉義市政府特別規劃於3月5日至3月8日，在中正公園辦理「來嘉應援 贏戰世界」轉播活動，邀請全民穿上應援裝備，共同為中華隊吶喊助威。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市是 KANO 的發源地，棒球不僅是運動，更是這座城市的靈魂。回顧去年的資格賽，中華隊展現了 Team Taiwan 團結拚戰的精神，令無數球迷感動。為回應廣大球迷的期待，市府今年再度將中正公園打造為「應援基地」，設置 400 吋大螢幕實況轉播，希望能凝聚市民的向心力，延續 KANO 精神，讓嘉義市再次成為全台最熱血的加油站。

教育處表示，本次中華隊在正賽中將面臨嚴峻挑戰，分別迎戰澳洲、日本、捷克及韓國等勁旅。市府特別安排連續四天的轉播場次，讓球迷能同步掌握每一球的脈動。轉播活動不僅提供高品質視聽享受，現場更邀請到職棒統一獅專業應援團隊，包括專業主持人、應援團長及 5 位 Uni-Girls 啦啦隊員親臨現場，帶領大家進行正統職棒風格的應援。

為回饋現場球迷，活動期間將限量發送加油棒、應援毛巾及飲品，並穿插有獎徵答活動，營造嘉年華般的熱鬧氛圍。市府呼籲球迷朋友，賽事資訊與變動請密切關注「勇媽阿惠 - 黃敏惠」及「嘉義市政府教育處」官方臉書專頁。

【轉播賽事日程表】

3/5 (四) 11:00 ｜ 中華隊 vs. 澳洲

3/6 (五) 18:00 ｜ 日本 vs. 中華隊

3/7 (六) 11:00 ｜ 中華隊 vs. 捷克

3/8 (日) 11:00 ｜ 中華隊 vs. 韓國