陸人均GDP成長5.1%　連續3年超過1.3萬美元

▲中國大陸人均GDP持續增長。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家統計局28日公布《2025年國民經濟和社會發展統計公報》，大陸統計局副局長盛來運表示，2025年，大陸國內生產總值（GDP）比上年增長5.0%，經濟總量首次突破140兆元（人民幣）大關，圓滿完成預期目標任務，「十四五」時期連續跨越110兆元、120兆元、130兆元、140兆元四個大台階。

盛來運提到， 2025年，大陸人均GDP達到99665元（人民幣），比上年增長5.1%，按年平均匯率折算達13953美元，連續3年超過1.3萬美元。人均GDP穩步提高，得益於科技創新的引領，現代化產業體系加快構建，以及新質生產力蓬勃發展。

盛來運說，與此同時，反映生產效率、國民素質的人均指標也在不斷進步，全員勞動生產率比上年提高6.1%，快於經濟增速1.1個百分點；16至59歲人口平均受教育年限提高0.1年。

盛來運指出，放眼全球，大陸5%的經濟增速在主要經濟體中位居前列，對世界經濟增長貢獻率預計保持在30%左右，持續成為世界經濟增長的最大貢獻者和最強穩定錨，穩居世界第二大經濟體，經濟總量佔全球的六分之一左右。

盛來運說，面對單邊主義抬頭、保護主義興起的複雜外部環境，大陸堅持高水平對外開放不動搖，積極參與全球經濟治理，為全球供應體系注入穩定性和確定性，與世界各國共享中國發展紅利、共擔全球發展責任，充分體現了負責任大國的國際擔當。

2025年，大陸貨物進口額達18.5兆元，連續17年成為全球第二大進口市場；服務貿易總額超8兆元，再創歷史新高；新設立外商投資企業數增長19.1%，對外非金融類直接投資超1兆元。

盛來運強調，面對複雜局面，我國堅定不移辦好自己的事，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，頂住了壓力、穩住了大盤，經濟實力、科技實力、綜合國力和國際影響力躍上新台階，充分展現了強大的發展韌性、抗壓能力和蓬勃的向新活力。