2026台灣燈會前哨戰　「新港綻放 in Blue」點亮百年藍市場

▲▼ 新港綻放 in Blue 點亮百年市場 跨界設計實踐地方創生，迎接 2026 台灣燈會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



隨著「2026 台灣燈會在嘉義」倒數計時，嘉義縣新港鄉公所搶先發力，於 2 月 27 日至 3 月 8 日在新港第一公有零售市場（藍市場）推出「新港綻放 in Blue」系列活動。本次活動結合國際知名設計團隊與在地文化能量，在百年市場進行硬體整修前的關鍵節點，透過光影藝術與市集展演，為老市場注入轉型的新契機。

本次視覺與燈光設計由 Daniel Wong 團隊親自操刀，以「藍」為核心色調，象徵新港信仰文化的精神與市場日常的節奏。活動現場規劃三組大型主題燈組：主燈**〈藍市場的微笑〉以「樹」為意象，強調市場作為社區凝聚的支點；〈薪火傳承〉透過藍白光影律動展現世代交替；〈鏡花綻放〉**則以層層折射的花型光影，構築出超現實的夜間景觀，展現當代設計介入傳統場域的無限可能。

開幕盛典於 27 日晚間隆重登場，特別邀請新港出身的資深藝人蔡振南回鄉演出，用歌聲與土地對話，深化地方情感連結。除市場主體外，光影藝術更延伸至周邊街廓：新民路以「斗笠燈組」呼應農耕意象，大興路則以「蝴蝶燈組」象徵老街轉型。串連市場、街道與社區，構築出一條完整的新港夜間文化軸線。

活動期間之週末，規劃辦理「Blue Light Market 綻藍市集」，集結在地品牌、手作創意及小農展售，並安排馬戲、吉他彈唱與 DJ Live 秀，帶動人潮回流市場。新港鄉長葉孟龍表示，此活動不僅是台灣燈會的前導，更是以文化作為治理工具，透過短期介入測試公共空間再利用的潛力，為未來的城鎮創生累積實務經驗。

新港鄉公所誠摯邀請民眾於活動期間蒞臨，親身體驗光影藝術與在地文化交織的全新樣貌。詳情請上新港鄉公所官網或臉書粉絲專頁查詢。

【活動快訊】

活動期間： 2026/02/27 – 03/08

點燈時段： 每日 18:00 - 22:00（整點上演 90 秒燈光秀）

限定市集： 2/27-3/1、3/7-3/8（週末限定）

地點導航： 搜尋「藍市場」或「新港奉天宮」