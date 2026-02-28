2026台灣燈會嘉義盛大登場　交通管制全攻略公開

▲▼ 2026台灣燈會在嘉義 縣警局公布交通管制全攻略 籲多搭接駁車 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2026台灣燈會在嘉義」即將於3月3日至15日在嘉義縣太保市縣治特區盛大登場！本次燈會規模宏大，除花燈展示、藝文展演及煙火表演外，更有小朋友喜愛的瑪利歐燈區。嘉義縣警察局預估活動將吸引數百萬人潮，為確保交通順暢與遊客安全，已正式公布相關交通管制與疏導措施。



嘉義縣警局指出，自3月2日贈燈日及活動期間，將針對故宮大道、太子大道、博學路、168線及高鐵接駁站周邊實施交通管制。縣府規劃了5條免費接駁路線，分別往返高鐵嘉義站、嘉義文創園區、嘉義市棒球場、朴子公車轉運站及外圍停車場，呼籲民眾「多搭接駁車，少開私家車」，以避開塞車路段。



針對自行開車的民眾，縣府設置7處免費停車場（P1-P7）。警方建議，沿台61線或朴子方向進場者請停放P1、P2；台82線進場者建議停放P3；國道1號及嘉義市方向民眾則建議就近停放P4至P7停車場。

特別提醒，P3停車場為最大停車空間，離場時將實施分流機制：往嘉義市車流行駛東側農路，往台82線車流則由太保五路離開並禁止右轉，請駕駛人務必配合員警指揮。



為維持秩序，警方強調行人徒步區嚴禁車輛進入，周邊路段嚴併排停車，違者將逕行舉發並拖吊。此外，為維護展演安全，燈區周邊自3月2日中午起至3月16日中午止劃設為「無人機禁航區」，提醒玩家切勿觸法。針對煙火施放時段，警方特別呼籲行經國道1號及台82線的駕駛，切勿於路肩臨停觀看，以免引發追撞事故。



民眾可利用「2026台灣燈會在嘉義」交通資訊平台查詢停車位餘額與接駁車動態。平台具備「找車打卡」功能，方便離場時快速導航至停車位。若發生輕微財損車禍，請掌握「拍照錄影五原則」後迅速移車至路旁，確保交通不回堵。嘉義縣警察局邀請全國民眾來到嘉義，共同參與這場光耀奪目的感官饗宴。