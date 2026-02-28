5歲童掉落水圳溺斃！連假探親成永別　擇日解剖確認死因

▲5歲男童不慎墜入嘉南大圳，今日檢察官陪同相驗，推測死因為生前落水致死 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、葉品辰／ 嘉義報導

嘉義縣太保市北港路嘉南大圳昨(27)日傍晚發生5歲男童落水身亡悲劇，當時5歲男童與8歲哥哥前往嘉南大圳旁玩耍，不慎失足溺斃。檢方今(28)日上午陪同完成初步相驗，未發現明顯兒虐跡象，死因推測為生前落水致死；為求慎重，已安排於3月4日上午10時進行解剖，進一步釐清確切死因。

男童一家居住在雲林麥寮，適逢228連假返嘉義太保娘家探親。昨日下午5時20分許，男童與8歲哥哥跑到嘉太加油站後方、住家緊鄰的嘉南大圳旁玩耍，不慎失足墜入圳內。嘉義縣消防局獲報後成立搜救指揮所，出動多名人員與橡皮艇，並架設探照燈沿下游展開搜索。由於時值冬末夜晚水溫偏低，加上水流湍急，搜救行動相當艱困，歷經約4小時，晚間9時40分在下游處尋獲男童，經家屬指認確認身分，已明顯死亡。

據了解，事發時嘉南大圳正值放水期間，水位較平時高且水勢湍急，加上住家與大圳間原有防護圍籬已遭拆除，緩衝空間不足，男童在哥哥眼前滑落水中，哥哥雖立即呼救仍無法挽回憾事。男童母親連日來在臉書悲痛發文，從焦急求助到確認噩耗後貼出空蕩床鋪照片，字句令人鼻酸。

檢方今日陪同家屬相驗男童遺體，初判死因為生前落水致死，後續將待3月4日解剖，綜合相關事證釐清死因與責任歸屬。