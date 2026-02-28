中德從去風險到「創新夥伴」　陸學者：德總理訪華深化合作機遇

記者任以芳／綜合報導

德國總理梅爾茨日前率團訪問大陸，並與大陸國家主席習近平達成「做開放互利創新夥伴」之共識。復旦大學中歐關係研究中心主任簡軍波分析，認為中德兩國在傳統製造與新興數位技術上具備高度互補性。儘管面臨德國對華「去風險」政策、軍民兩用技術界定模糊及美歐技術限制等挑戰，但鑑於德國經濟低迷，加強雙邊創新合作已被視為德方刺激增長與掌握工業革命轉型契機的重要路徑。

德國總理梅爾茨日前率領大型代表團訪華，並前往杭州考察高新技術產業及在陸德企。隨後，大陸國家主席習近平在2月25日會見默茨時，提出雙方應致力於成為「開放互利的創新夥伴」。針對此項雙邊關係新定位，復旦大學中歐關係研究中心主任、上海歐洲學會副秘書長簡軍波在《環球時報》刊文分析此次中德關係進展。

簡軍波認為，梅爾茨此訪將為中德創新合作創造更好條件。儘管近年來中德關係面臨各種挑戰，德國部分人士對華提出「產能過剩」或「補貼不當」等質疑，且「去風險」政策一度侵蝕雙邊關係根基，但此次訪問有望在一定程度上修復政治關係。

中德合作的巨大潛能源於各自的技術稟賦。簡軍波分析，德國傳統製造業與規模龐大的「隱形冠軍」企業，在全球產業鏈中仍發揮關鍵作用；而中國作為科技創新「新貴」，在數字、人工智慧、航空航天及新能源等領域已達全球領先水平。中德在經貿領域的深度依賴，使雙方成為「創新夥伴」不僅是市場交流深入後的順勢而為，更是「知識創新」與「商業轉化」兩大優勢的強強聯手。

▲大陸國家主席習近平25日在北京釣魚台國賓館會見德國總理梅爾茨。（圖／翻攝新華社）

關於中德創新的合作潛力，他分析認為，這主要源於雙方各自擁有的技術天賦。德國在傳統製造業、化工產業以及規模龐大的「隱形冠軍」企業中，依然保有全球供應鏈的關鍵領先優性；而大陸則在第四次工業革命浪潮中，於數位、人工智慧、航空航天及新能源等領域躍升為全球領先者。這種「技術稟賦」的差異，加上現有深厚的貿易與投資往來，使雙方成為創新夥伴具備了自然且市場化的轉化條件。

在合作維度上，簡軍波指出中德呈現出「知識探索」與「商業應用」的互補。德國在基礎科學與學術研究投入巨大，擅長知識創新；大陸則在高校與企業的技術轉化、商業化應用方面更具成效。基於兩大製造業強國的地位，雙方在新能源、新材料及人工智慧等領域，存在政府機制完善、科研人員交流及研發中心互設等多樣化的合作可能。

針對合作面臨的阻礙，簡軍波歸納出三項主要挑戰。首先，創新作為大國競爭的底層動力，使雙方對知識產權保護高度敏感，增加了溝通成本。其次，在「去風險」與地緣政治競爭思維下，德方對於涉及軍民兩用技術的合作趨於保守，高新技術易被視為具有「軍用潛能」，限制了合作的廣泛性。最後，美國與歐盟對大陸實施嚴苛的技術限制，德國作為盟友體系的一員，其合作空間無可避免地受到第三方因素的制約。

對於外界反應與影響，簡軍波轉述相關立場指出，德國當前經濟低迷、創新動力不足，若與大陸高科技市場隔離，或採取保護主義手段，將損害德國自身的市場機遇與創新前景。加強與大陸的學術及市場合作，被視為德國刺激經濟增長、趕上新一代工業革命潮流的重要方式。