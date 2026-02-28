約吃飯提早抵達「突傳來1訊息」惹火友人！全場吵翻：超失禮

▲不少人坦言，聚會告知提早到，反而讓人有壓力。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

提早到反而變催促！一名網友抱怨，明明約6:30聚會，對方卻6點就傳「我到了」，讓他滿頭問號直呼「那約6:30是什麼意思？」文章一出，全場網友吵翻，「跟人講你到了就是一種催促的失禮行為」、「7:00或7:30才到的那種更討厭」、「還問大家可以提早嗎？當然不行啊」。

一名網友在Threads表示，最討厭那種明明約好6:30聚會，對方卻在6點就傳訊「我已經到囉」，讓他當場滿頭問號直呼「那約6:30是什麼意思？」

早到vs. 遲到哪個雷？全場分兩派

貼文曝光後掀起大票網友共鳴，不少人坦言，提早到反而變成一種無形壓力，「我就算6點到，也會自己打發時間到6:25才跟對方說我到了」、「真的！提早到就惦惦等時間，跟人講你到了就是一種催促的失禮行為」、「超級討厭！遇過約18:30，16:00說已經到了在旁邊停車場囉，還問大家可以提早嗎？當然不行啊」、「早到沒錯，但把早到變成別人的壓力...就很怪」、「如果提早到，我會改說：我先到了附近逛，等等見啦（進可攻退可守）」。

有網友則認為，聚會晚到才更崩潰，「7:00或7:30才到的那種更討厭」、「總比7點30分才到，要你等老半天的好吧」、「最討厭那種說快到了，結果30分鐘還在說快到了」。

但有人則幫忙緩頰，「也許她只是想告訴你，她到了，沒其他意思」、「提早到有很多原因，可能是公車、火車的時間，不要覺得每個人都有車」、「還好吧！有人早到可以一起先聊天啊，我更討厭每次約出來永遠都遲到的人」。