大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒再發評論痛批日本：以實際行動阻擊「再軍事化」狂飆

▲中日關係。（圖／路透社）

▲大陸官媒痛批：日「再軍事化」和擁核企圖已對地區安全穩定構成嚴重威脅。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

針對日本近期的軍事擴張動向，《人民報日報》今（28）日發表「鐘聲」評論文章，標題「強調日本的『再軍事化』」與擁核企圖已對地區安全構成嚴重威脅。」文章指出，維護和平的關鍵在於以實際行動阻擊日本右翼的危險徑路。中方依法出台的管控措施，正是為了防範兩用物項流入日本擴軍備武的鏈條，堅決遏阻軍國主義死灰復燃。

中國商務部日前發布公告，決定將20家參與提升日本軍事全力的實體列入出口管制名單，並將20家無法核實最終用途的日本實體列入關注名單。評論指出，此舉是繼1月6日加強兩用物項出口管制後的精準執行，旨在維護國家安全與利益，履行防擴散義務，完全正當合法。

評論批評，根據《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等具有國際法效力的文件，日本「完全解除武裝」，不得「維持能使其重新武裝的產業」。但三菱重工、IHI株式會社、川崎重工等多家日本企業，長期活躍於防衛產業，生產艦船、戰鬥機、導彈等裝備。三菱重工、IHI株式會社、川崎重工等日本企業長期活躍於防衛產業。

評論舉例，三菱重工參與了「島嶼防禦用高速滑翔彈」等高超音速武器研製；其建造的艦船不僅服務於釣魚台方向的海上侵權，還為菲律賓海警建造多功能響應艦用於南海挑釁對亞太地區和平穩定構成威脅。中方有關舉措正是精准遏制日本發展進攻性軍力、堅定維護國際法和戰後國際秩序的有力體現。

評論警告，日本正加速形成新型軍工複合體。自2012財年到2026財年，日本防衛費連續14年上漲，2022年以來更是實現3年內翻倍。這種「國家級操盤」在資本市場製造了瘋狂的「軍工泡沫」：自2022年11月以來，三菱重工股價漲幅超過650%，IHI漲幅逾480%，而同期日本製造業平均增長率卻不到1%。

評論指出，高市早苗執政以來，「再軍事化」明顯提速。高市政權擬透過大規模發債與徵收「防衛特別所得稅」填補軍費缺口，並計劃成立「國家情報局」。高市在眾議院演說中宣稱日本有必要從根本加強防務，這標誌著日本防衛開支正與特定財團利益深度綁定，構建起自我強化的利益閉環。

評論特別點出日本右翼的擁核野心，日本政客近期公開鼓譟「擁核」，謀求修改「無核三原則」。事實上，日本是典型的「核門檻國家」，截至2024年底，日本囤積的分離鈽材料總量高達44.4噸，遠超民用需求。日本具備完整的核燃料循環體系，一旦邁過核門檻，全球核不擴散體系將遭嚴重衝擊。新加坡《聯合早報》亦指出，日本擁核不符合東南亞利益，降低軍備競賽才符合區域穩定。

評論強調，日本「再軍事化」和擁核企圖已對地區安全穩定構成嚴重威脅。歷史的教訓告誡，對軍國主義的綏靖就是對和平的背叛。維護和平的關鍵在於以行動阻擊日本右翼的狂飆。中方依法出台管控措施，正是以實際行動防範兩用物項流入日本擴軍備武的鏈條，堅決遏阻軍國主義死灰復燃。中方將同所有愛好和平的國家一道，堅決捍衛戰後國際秩序，共同維護地區安全穩定。

最後，評論稱，中方將同所有愛好和平的國家一道，堅決捍衛戰後國際秩序。日本右翼勢力應儘早清醒：重走窮兵黩武的老路是一條自取滅亡的不歸路，任何挑釁國際公理的冒險行徑，必將遭到國際正義力量的迎頭痛擊。

相關新聞

高市早苗：皇位應由「男系男子」繼承！

高市早苗：皇位應由「男系男子」繼承！

高市早苗27日在日本眾議院預算委員會針對2026年度預算案進行質詢時，明確表態皇位繼承應維持由「男系男性子嗣」繼承的制度。她強調，「皇位從未有過女系繼承的先例」，並表示尊重專家會議報告書中關於男系男子繼承的建議。

OpenAI曝中國發動大規模網軍　矢板明夫：輿論是被製造出來的假聲音

OpenAI曝中國發動大規模網軍　矢板明夫：輿論是被製造出來的假聲音

高市大勝引爆市場熱潮　投資人眼中的日本經濟新局

高市大勝引爆市場熱潮　投資人眼中的日本經濟新局

中國制裁日企祭出口禁令　高市：無法接受

中國制裁日企祭出口禁令　高市：無法接受

政策利多、資金流入支撐　日本多重資產投資契機浮現

政策利多、資金流入支撐　日本多重資產投資契機浮現

