社會 社會焦點 保障人權

毒駕自摔躲超商！ㄎㄧㄤ問警車「是誰家的」　慘被大外割制伏

▲黃姓男子昨天深夜在桃園火車站附近騎車自摔，警網隨即與消防人員前到場詢問。（圖／桃園警方提供）

▲黃姓男子昨天深夜在桃園火車站附近騎車自摔，警網隨即與消防人員前到場詢問。（圖／桃園警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子昨（27）日深夜在桃園火車站附近騎車自摔，警網隨即前到場處理，黃男見員警到場躲進超商內，員警上前詢問時狀況時，黃男卻答非所問，員警與消防人員將其送至醫院檢查時，黃男竟趁機欲溜走，員警察覺後攔阻，黃男情緒失控推擠員警，員警隨即欲逮捕，黃男卻強力反抗，員警以大外割摔倒壓制，此時快篩結果呈毒品陽性反應，警方依毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲黃姓男子昨天深夜在桃園火車站附近騎車自摔，警網隨即與消防人員欲協助送醫檢查。（圖／桃園警方提供）

▲黃姓男子昨天深夜在桃園火車站附近騎車自摔，警網隨即與消防人員欲協助送醫檢查。（圖／桃園警方提供）

桃園警分局指出，武陵派出所昨晚11時許接獲報案指稱，桃園區東國街有騎士自摔事故，警網隨即前往現場處理。員警抵達現場，民眾指稱36歲黃姓騎士躲進超商內，員警詢問黃男狀況時，黃男竟反問員警停在路旁的警車是誰家的？員警回覆是桃園警分局的，再詢問身份證號碼時，黃男竟然也答不出來。

▲桃園警方與消防人員欲協助送醫檢查卻遭反抗，員警以一招大外割摔倒壓制。（圖／桃園警方提供）

▲桃園警方與消防人員欲協助送醫檢查卻遭反抗，員警以一招大外割摔倒壓制。（圖／桃園警方提供）

員警通報消防局119到場協助送醫檢查時，黃男竟打算欲溜走，員警察覺後攔阻，黃突然情緒失控推擠員警，此時員警幫黃男快篩毒品篩檢結果呈毒品陽性反應，員警隨即以現行犯逮捕時，黃男強力反抗，員警以一招大外割摔倒壓制，黃在現場唉唉大叫，全案依法帶回派出所偵訊，訊後依毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局呼籲，吸毒後駕車嚴重危害民眾生命安全，桃園警方今年迄今已查獲39件毒駕，未來將持續擴大執法力度，籲請民眾應拒絕毒駕，以免傷人也害己。

快訊／30歲女敗血症就醫「胎盤還在」！　認了棄嬰丟山上：怕被罵

桃園男拒檢逃逸「衝撞警車」！員警狂追逾30公里逮人

裝潢師傅熊抱女屋主「下體猛頂又襲胸」還追上樓　慘被判刑7月

02/26 全台詐欺最新數據

5歲童掉落嘉南大圳死亡！連假探親成永別　將解剖確認死因

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

2026桃園燈會於今（25）日起在桃園區虎頭山創新園區、三民運動公園、新永和市場等3處展場展開，負責展場交通管制的桃園警分局指出，今年活動規劃共計12天（2月25日至3月8日），因周邊停車位有限，預計造成交通極大負荷，警方配合市府觀旅局規劃，活動期間在各燈區會場實施交管。主辦單位於活動期間規劃每日10輛大客車來回接駁，預計每10至15分鐘有一班接駁車，桃園警方將派員於接駁路線執行交通疏導，確保接駁路線暢通順行。

桃園警方替代役召訓　積極到訓落實全民國防

桃園警方替代役召訓　積極到訓落實全民國防

桃園多棟大樓投票通知單被丟棄　白衣怪女身影曝

桃園多棟大樓投票通知單被丟棄　白衣怪女身影曝

桃園霸團肖像爭議！萬美玲控告違法竊用肖像

桃園霸團肖像爭議！萬美玲控告違法竊用肖像

捐熱血、護治安、抗噪音　桃園警分局歡慶警察節

捐熱血、護治安、抗噪音　桃園警分局歡慶警察節

