毒駕自摔躲超商！ㄎㄧㄤ問警車「是誰家的」　慘被大外割制伏

▲黃姓男子昨天深夜在桃園火車站附近騎車自摔，警網隨即與消防人員前到場詢問。（圖／桃園警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子昨（27）日深夜在桃園火車站附近騎車自摔，警網隨即前到場處理，黃男見員警到場躲進超商內，員警上前詢問時狀況時，黃男卻答非所問，員警與消防人員將其送至醫院檢查時，黃男竟趁機欲溜走，員警察覺後攔阻，黃男情緒失控推擠員警，員警隨即欲逮捕，黃男卻強力反抗，員警以大外割摔倒壓制，此時快篩結果呈毒品陽性反應，警方依毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲黃姓男子昨天深夜在桃園火車站附近騎車自摔，警網隨即與消防人員欲協助送醫檢查。（圖／桃園警方提供）

桃園警分局指出，武陵派出所昨晚11時許接獲報案指稱，桃園區東國街有騎士自摔事故，警網隨即前往現場處理。員警抵達現場，民眾指稱36歲黃姓騎士躲進超商內，員警詢問黃男狀況時，黃男竟反問員警停在路旁的警車是誰家的？員警回覆是桃園警分局的，再詢問身份證號碼時，黃男竟然也答不出來。

▲桃園警方與消防人員欲協助送醫檢查卻遭反抗，員警以一招大外割摔倒壓制。（圖／桃園警方提供）

員警通報消防局119到場協助送醫檢查時，黃男竟打算欲溜走，員警察覺後攔阻，黃突然情緒失控推擠員警，此時員警幫黃男快篩毒品篩檢結果呈毒品陽性反應，員警隨即以現行犯逮捕時，黃男強力反抗，員警以一招大外割摔倒壓制，黃在現場唉唉大叫，全案依法帶回派出所偵訊，訊後依毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局呼籲，吸毒後駕車嚴重危害民眾生命安全，桃園警方今年迄今已查獲39件毒駕，未來將持續擴大執法力度，籲請民眾應拒絕毒駕，以免傷人也害己。