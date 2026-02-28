「2026台灣燈會在嘉義」服務站完善佈建　打造友善賞燈環境

▲▼ 台灣燈會在嘉義 打造「友善首選」賞燈環境，全區11處服務站整合警消醫、智慧借用與溫馨設施 守護遊客安心遊園 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2026台灣燈會在嘉義」正式啟燈，嘉義縣政府為提供遊客最極致的賞燈體驗，全面升級軟硬體服務。嘉義縣社會局於燈區內外精準佈建11處服務站，不僅整合諮詢、救護、警政與消防功能，更導入親子與高齡友善設施，透過「一站式服務」與「智慧借用流程」，打造全台最具人情味的智慧燈會環境。

本次燈會於核心區規劃8處服務站。為滿足不同族群需求，各站均提供嬰兒車與輪椅借用服務。不同於過往繁瑣手續，民眾只需出示證件並以手機掃描QR Code，即可完成雲端申請，大幅縮短排隊等候時間。此外，考量到銀髮族與女性遊客需求，站點亦貼心準備放大鏡借用及免費衛生棉，並於多處設置獨立哺集乳室，讓帶著長輩與幼童的家庭能無後顧之憂地盡情賞燈。

安全是燈會成功的基石。本次規劃中，3號、6號及8號服務站特別配置專業醫護與救護站功能；2號、6號及8號站點則設有消防駐點，2號站更額外增設機動派出所。透過整合警政、消防與醫療量能，能在發生突發狀況或走失協尋時，第一時間提供即時救護與安全支援，守護遊客安全。

除燈區內服務外，縣府更於高鐵嘉義站、嘉義火車站及嘉義棒球場接駁點設立3處前導服務站，提供即時交通資訊諮詢，指引遊客順利銜接接駁車進入燈區。

嘉義縣政府表示，本次服務體系由社會局全體同仁攜手411位熱血志工共同支撐。這群志工經過專業訓練，以熱情與專業展現嘉義人的熱情。服務站平日營運時間為14:00至22:00，假日則提前於10:00開放，無論是諮詢導覽還是緊急需求，服務站都將是民眾賞燈時最堅實的後盾。