林宅血案檔案全解密　嘆國家機器介入！賴清德：證據被系統性毀滅

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

今（28）日是二二八事件79週年紀念日，總統賴清德南下高雄出席中樞紀念儀式，他致詞時提到，林宅血案檔案已全數解密，遺憾的是，當年的資料並不完整，甚至口述資料也非真實，調查報告顯示當年證據是被系統性毀滅，「是誰能消滅檔案、阻擋司法偵查？只有當權政府」。

▲總統賴清德出席二二八紀念儀式。（圖／記者吳世龍攝）



賴清德表示，二二八是台灣歷史上最悲痛的事件，自他上後來一直要求國安局，針對戒嚴時期局內100萬件檔案資料，以人工方式再次逐一檢視找出政治檔案。國安局經過1年4個月的自主清查，這個月已經將國安局在戒嚴時期、1992年以前，再找出超過5萬件檔案全數解除機密，再加上國安局自2000年開始清查移交的檔案，目前總計交給國發會檔案局已經超過14萬件政治檔案，全數秉持一件不留存，每一個檔案連一字都不遮掩，每一字都看得到。

賴清德提及，包括林家血案，在這次和當年的清查中，已經全數解密，這是政府追求真實的重要一步，但坦白說，遺憾的是，經過詳細追查後發現，林家血案和當年的資料並不完整，甚至口述資料也並非真實正確，尤其依據促轉會、監察院調查報告，可見當年很多證據是被系統性毀滅，國安局和政治單位更是刻意干擾司法偵查，導致錯失破案時機，因此這些檔案必須要再分析、研究，才能使用。

▲賴清德致詞時提及林家血案。（圖／記者吳世龍攝）



賴清德說，兇手是在林家被嚴密監視下進行謀殺，情治單位的檔案竟然可以在黨國時間被系統性會滅，是誰可以消滅檔案？是誰能阻擋情治單位進行司法偵查？只有當權的政府才有如此能力。這凸顯了當年威權政府是如何用國家暴力來傷害人民，造成社會恐慌，即使許多證據已被毀滅，但國家機器介入、掩蓋證據事實，本身就是無法抹滅的真相。

賴清德表示，未來教育部應更加積極落實國家轉型正義，將在地歷史記憶融入學校課程，讓年輕學子從小了解台灣歷史、愛這片土地；文化部也應該積極辦理轉型正義文化活動，讓更多人理解台灣民主發展的過程，讓大家都能講自己的故事、唱自己的歌、愛自己的國家。