大陸 大陸焦點 特派現場

以色列突襲伊朗！「戰略陷阱」：恐誘發崩潰引爆區域國家恐慌

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲中東局勢走向，美國總統川普（Donald Trump）扮演歷史關鍵角色。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

最新消息，以色列今（28）日剛剛宣布襲擊伊朗！中東局勢進入一觸即發的危險階段。美國/中東項目（US/Middle East Project）智庫負責人丹尼爾·利維（Daniel Levy）針對當前危機提出深度警示。他指出，以色列在鄰國製造混亂時，極可能透過「非法佔領」獲取安全緩衝區；然而在處理非鄰國的伊朗問題時，以色列則傾向誘發其國家崩潰，此舉將導致動盪外溢，首當其衝的將是海灣國家、土耳其及巴基斯坦等國，這種「戰略陷阱」引起區域各國的高度恐慌，以色列試圖營造一種雙贏的局面，用軍事施壓使與伊朗談判徹底破裂，最終促使美國採取軍事行動。

最新消息是，以色列28日剛剛宣布襲擊伊朗！陸媒《澎湃新聞》之前訪問美國/中東項目（US/Middle East Project）智庫負責人，曾擔任以色列前總理拉賓和巴拉克時期巴以和談代表、以色列總理辦公室高級顧問的丹尼爾·利維指出，美國之所以採取目前的談判行動，本質上是為了讓未來的襲擊看起來更具正當性，以色列試圖重現去年的模式。

外界分析普遍認為，美伊此次談判，美國立場很大程度上受到以色列方面的影響。以色列提出了三大要求，伊朗放棄核計劃、停止彈道導彈計劃和結束對地區代理人的支持。以色列根本不希望美國與伊朗達成協議，只是希望美國對伊朗發動決定性軍事打擊，徹底削弱伊朗的軍事能力並最終推翻伊朗伊斯蘭共和國政權。

考慮「12日戰爭」期間美國加入以色列軍事行動的先例，當前以色列對美國決策的影響究竟有多大？川普政府會成為以色列意圖推翻伊朗政權的共謀者嗎？

利維分析，「關鍵是以色列並不希望美國與伊朗達成協議。以色列有意將談判的底線設定在一個無法達成的水平上，試圖羞辱並激怒伊朗。」以色列希望伊朗陷入內部崩潰的境地，便於自己在該地區實現自身統治利益，以色列無法單獨通過自身進攻防禦手段來做到，只能倚賴美國，繼續深度介入該地區事務，實現這一目標。

利維指出，從歷史上看，以色列對美國政府有著重大影響力，這種影響力仍在延續。但這並不意味著以色列能夠決定所有地區的事務結果，包括伊朗問題。以色列最適合在巴勒斯坦這麼做，因為以色列（在當地）持續尋求控制和破壞。與伊朗相比，巴勒斯坦問題仍是以色列的優先事項。

利維稱，如今美國政府內部對於以色列施壓伊朗存在激烈的爭論，在更廣泛的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動中，也存在著「以色列優先」與「美國優先」兩派之間的爭論。由於美國的最終決策者相當難以預測且不穩定，因此存在一種嚴重的可能性，即總統可能會受到以色列施壓的影響。

利維分析，川普曾經在以色列軍事行動的背景下攻擊過伊朗，他認為這是一次有價值、成功的努力，經常用積極的措辭來形容這次行動，稱這為他所謂的「中東和平」鋪平了道路。實際上，這種和平並不存在，因為以色列繼續佔領加沙大部分地區，每天都在殺害巴勒斯坦人，儘管殺戮率比以前低。

利維先前預料，以色列試圖營造一種雙贏的局面，即要麼軍事施壓能使與伊朗的談判破裂，要麼這種壓力最終促使美國採取軍事行動。

他強調，至於以色列是否仍能獨自對伊朗發動攻擊，這正是在2025年6月所發生的情況，當時他們成功引誘美國加入行動。以色列正試圖通過製造一種極易觸發的局勢來重現這一模式，即可能會促使美國攔截伊朗的油輪或船隻，從而引發挑釁行為。

利維也提出警告，以色列的目標是製造混亂和導致（伊朗）國家崩潰。他們不相信存在某種有序的政權更迭方案，而且他們清楚這種動蕩和混亂會波及周邊國家。

他進一步分析以色列用意，「當以色列在鄰國製造混亂時，就會通過非法佔領來獲取所謂的安全區域或緩衝地帶。」這種行為不僅在巴勒斯坦地區存在，在敘利亞和黎巴嫩等地也有發生。以色列在伊朗無需這樣做，因為伊朗並非其鄰國。所以受影響的將是海灣國家、土耳其、巴基斯坦、阿富汗等國家。

利維說，如今許多國家都認識到，以色列是該地區最具破壞性、最激進且具有復仇傾向的國家。如果伊朗完全從該地區的局勢中消失，將會造成更大的失衡，而這只會給以色列實現其在地區內的軍事霸權計劃提供更多動力。即便一些國家在意識形態上未必完全一致，彼此之間關係也不十分密切，但他們都明白以色列所參與的戰略博弈，也清楚通過試圖推翻該政權來進一步助長這種局面所帶來的危險。

利維分析，「海灣國家明確希望避免與伊朗發生任何軍事衝突，甚至擔心，任何衝突都可能導致伊朗將目標對準其領土內的美國（軍事）資產，任何國家因崩潰而產生的溢出效應，都將波及其邊境。」

此外，以色列在巴勒斯坦和更廣泛地區的極端行為使得許多海灣國家重新考慮將伊朗視為抗衡其霸權計劃的力量。儘管一些海灣國家之間存在巨大的矛盾，但在這一問題上達成了共識，即不希望局勢進一步惡化，這甚至包括阿聯酋。

