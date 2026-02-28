　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比爾蓋茲「外遇對象」長相曝光！　親口認偷吃20多歲妙齡俄女

▲▼比爾蓋茲「外遇對象長相」曝光！。（圖／翻攝自X）

▲比爾蓋茲曾與一名俄羅斯籍橋牌女選手發展出婚外情。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）24日在蓋茲基金會員工大會上，首度親口證實婚內出軌2名俄羅斯女子，震驚各界。他坦承，其中一人是在橋牌賽事中認識的橋牌選手，另一位則是透過商務活動結識的核物理學家。後者身分至今未公開，不過前者的照片與身分已經曝光。

蓋茲在會中坦白表示，「我確實有過婚外情，一次是與在橋牌活動中認識我的俄羅斯橋牌選手，另一次則是透過商業活動認識的俄羅斯核物理學家。」

根據《華爾街日報》2023年的報導，該名橋牌選手為米拉·安東諾娃。她大約在2010年於華盛頓特區的全國橋牌錦標賽中結識比爾蓋茲，當時她年僅20多歲，而蓋茲仍處於婚姻狀態。

安東諾娃後來在紐約一場演講中描述兩人初次見面的情景並不浪漫。她說，「我沒有打敗他，但我試圖用腿踢他。」她還透露自己花了數年時間想要認識蓋茲。兩人關係的確切時間軸與持續期間並未獲得證實。

更令人關注的是，《紐約郵報》報導指出，安東諾娃與俄羅斯間諜安娜·查普曼有交情，兩人曾被拍到在華爾街附近同行。查普曼是前蘇聯國家安全委員會官員之女，後來遭美國驅逐出境。

關於比爾蓋茲與安東諾娃外遇的傳聞，最初是因為她與艾普斯坦的關聯而浮出檯面。艾普斯坦2013年與安東諾娃相識，當時她正為線上橋牌教學平台尋求資金，儘管艾普斯坦最終並未投資。

安東諾娃在2023年曾表示，艾普斯坦資助她就讀程式設計學校的學費，作為協助她從事軟體開發職涯的一部分。當時她拒絕證實與蓋茲的緋聞。她強調自己當時並不知道艾普斯坦的犯罪行為，並說，「我完全不知道他是罪犯或有任何不良動機。我對艾普斯坦及其所作所為感到噁心。」

至於第二名女子，比爾蓋茲僅透露她是俄羅斯核物理學家，身分至今未對外公開。根據《每日郵報》報導，這名女子曾在比爾蓋茲旗下某間公司任職，但兩人據稱始於2010年的關係，是否與她的受僱期間重疊仍不清楚。

值得注意的是，艾普斯坦在2013年7月4日寄給蓋茲科技首席顧問鮑里斯·尼可利克的電子郵件中，點名了這兩位與蓋茲有染的女性，並聲稱她們可能「一夕成名」。艾普斯坦在信中警告，「比爾可能從首富變成最大偽君子，梅琳達（比爾蓋茲的前妻）會成為笑柄，捐款承諾也會因此消失。」

蓋茲與梅琳達2021年5月宣布離婚，結束長達27年的婚姻。兩人當時發表聲明指出，他們已無法「在人生下個階段以夫妻身分共同成長」。梅琳達近期接受美國全國公共廣播電台《狂野牌》（Wild Card）節目訪問時透露，隨著艾普斯坦案的資料再度曝光，讓她回想起婚姻中「非常非常痛苦的時期」。

 
