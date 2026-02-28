辱罵借廁所民眾　陸地方政府認錯

▲民眾借用廁所，遭政府工作人員辱罵。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

河南省南陽市內鄉縣王姓民眾日前因內急，前往農業局借用廁所，但卻遭到工作人員辱罵。事件曝光後引起大量關注，當地官方27日通報，已對涉事工作人員進行處理，並向民眾公開道歉。

根據陸媒報導，王姓民眾表示，2月14日上午，自己在縣城買菜後突感內急，看到「單位公廁，對外開放」的指示牌後進入院內主樓，但詢問廁所位置時，值班室的工作人員竟罵他「你眼睛瞎了嗎？」

如廁結束後，王姓民眾向工作人員提出其態度問題，對方回應「我還把你當神敬嘞？」「你今是閒著沒事了？」

王姓民眾隨後撥打南陽市政務服務熱線反映情況，直到2月26日，一名自稱內鄉縣農業農村局的梁姓工作人員來電，表示要就投訴上廁所一事瞭解情況。

電話錄音顯示，王姓民眾詢問涉事人員為正式職工還是勞務派遣人員，在得到「正式工」的答覆後，他要求依據相關規定對涉事人員作出處分，並出具書面答復。

不過，對方卻當場拒絕，反指出是王姓民眾的問題，「值班室人員說你上廁所了，不是不讓你上，人家就問一下你，是你先發火的。」

王姓民眾當下有錄影後，梁姓工作人員的態度才轉變，稱已經向領導反映，有消息會再聯繫。

王姓民眾說，他希望涉事工作人員認識錯誤並道歉，若本人無法做到，可由其分管領導代為道歉；其次是要求相關部門出具書面處理結果，並在政府網站公示。

內鄉縣27日晚間通報，經初步調查，民眾的反映基本屬實，經研究決定，責成農業農村局對涉事人員魏某（農業農村局門衛，其下屬企業職工）依規依紀作出處理，由魏某向王先生公開道歉；同時，在農業農村局開展紀律作風專項整頓，堅決杜絕類似問題再次發生。