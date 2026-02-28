稀土安全升級！日本高市內閣布局海外挖礦　2028對中國依賴降至零

▲高市內閣積極拓展海外稀土資源，企圖降低對中國依賴。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著中國加強稀土出口管制，日本政府正積極布局非洲稀土礦山開發，計畫在2028年底前，將部分稀土對中國的依賴程度降至零，以確保關鍵產業如電動車與電子產品等生產供應鏈穩定。此舉若順利實施，將大幅降低日本在軍民兩用稀土上的風險，並提升國家戰略自主性。

根據日媒《朝日新聞》，日本政府多名關係人士透露，日本的獨立行政法人「日本能源金屬礦物資源機構」（JOGMEC）從2020年起，已在非洲南部納米比亞展開稀土礦場調查，確認包括「鏑（Dysprosium）」、「鋱（Terbium）」等高稀有元素的豐富儲量。

這些元素因耐高溫且磁性穩定，是電動車高性能馬達、家電及精密電子產品的重要原料，目前全球生產量幾乎全部掌握在中國手中。

▼稀土蘊藏量龐大的南鳥島，被視為日本「經濟安全保障」的重要資源。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本派遣船隻前往南鳥島，潛入深海開採富含稀土的泥漿。（圖／達志影像／美聯社）

為了加速海外開採，日本政府已啟動招標程序，尋找具備開採與精煉能力的企業，預計未來將同時推動多個礦場開發案，並考慮在當地建設精煉廠，以去除礦石中的不純物。這意味著日本不僅掌握原礦來源，也能控制加工精煉流程，降低因地緣政治或出口管制帶來的供應中斷風險。

除了非洲，日本政府也透過JOGMEC出資的澳洲與法國企業生產稀土，形成多元化供應鏈。結合海外開採與既有投資，未來日本有望建立完整自給體系，逐步減少對中國進口的依賴。

然而，稀土開採與精煉過程會產生放射性廢棄物及其他有害物質，環境保護及成本控制將成為長期挑戰。日本政府必須在保障供應穩定與維護環境之間取得平衡，確保計畫可持續進行。

中國商務部24日針對三菱造船、防衛大學等20多家日本企業與機構列入出口管制名單，禁止向其出口軍民兩用物資，突顯日本轉向海外資源的重要性。據悉，日本首相高市早苗去年11月在眾議院提及「台灣有事」後，日本部分稀土出口受到限制，凸顯單一來源風險。