摩爾線程營收大增243%　公司：得益於AI蓬勃發展

▲摩爾線程。（圖／翻攝摩爾線程官網）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「國產GPU第一股」摩爾線程近日公布2025年業績快報，其中，全年營收為15.05億元（人民幣），年增243.37%。對於業績成長的原因，公司表示，得益於人工智能產業蓬勃發展及市場對高性能GPU的強勁需求。

根據業績快報，摩爾線程2025年營收為15.05億元，較2024年同期增長243.37%。歸屬於母公司所有者的淨利潤為-10.24億元，與上年同期相比，虧損收窄幅度為36.70%。

對於業績表現，摩爾線程表示，得益於人工智能產業蓬勃發展及市場對高性能GPU的強勁需求，公司以AI訓推一體智算卡MTT S5000為代表的產品競爭優勢進一步擴大，市場關注與認可度持續提升，推動收入與毛利增長，整體虧損幅度同比收窄。

摩爾線程旗艦級產品智算卡MTT S5000正加速規模化量產，基於該產品搭建的大規模集群已上線服務，可高效支持萬億參數大模型訓練，計算效率達到同等規模國外同代系GPU集群先進水平，且具備全精度、全功能的通用計算能力，成為驅動其業績增長與商業化落地的重要引擎。

MTT S5000基於第四代MUSA架構「平湖」打造，是專為大模型訓練、推理及高性能計算而設計的全功能GPU智算卡，其單卡AI稠密算力最高可達1000 TFLOPS，配備80GB顯存，顯存帶寬達到1.6TB/s，卡間互聯帶寬為784GB/s，完整支持從FP8到FP64的全精度計算。