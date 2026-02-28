　
大陸 大陸焦點 特派現場

摩爾線程營收大增243%　公司：得益於AI蓬勃發展

▲▼摩爾線程。（圖／翻攝摩爾線程官網）

▲摩爾線程。（圖／翻攝摩爾線程官網）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「國產GPU第一股」摩爾線程近日公布2025年業績快報，其中，全年營收為15.05億元（人民幣），年增243.37%。對於業績成長的原因，公司表示，得益於人工智能產業蓬勃發展及市場對高性能GPU的強勁需求。

根據業績快報，摩爾線程2025年營收為15.05億元，較2024年同期增長243.37%。歸屬於母公司所有者的淨利潤為-10.24億元，與上年同期相比，虧損收窄幅度為36.70%。

對於業績表現，摩爾線程表示，得益於人工智能產業蓬勃發展及市場對高性能GPU的強勁需求，公司以AI訓推一體智算卡MTT S5000為代表的產品競爭優勢進一步擴大，市場關注與認可度持續提升，推動收入與毛利增長，整體虧損幅度同比收窄。

摩爾線程旗艦級產品智算卡MTT S5000正加速規模化量產，基於該產品搭建的大規模集群已上線服務，可高效支持萬億參數大模型訓練，計算效率達到同等規模國外同代系GPU集群先進水平，且具備全精度、全功能的通用計算能力，成為驅動其業績增長與商業化落地的重要引擎。

MTT S5000基於第四代MUSA架構「平湖」打造，是專為大模型訓練、推理及高性能計算而設計的全功能GPU智算卡，其單卡AI稠密算力最高可達1000 TFLOPS，配備80GB顯存，顯存帶寬達到1.6TB/s，卡間互聯帶寬為784GB/s，完整支持從FP8到FP64的全精度計算。

摩爾線程發表新一代GPU架構「花港」　號稱能效提升10倍

摩爾線程發表新一代GPU架構「花港」　號稱能效提升10倍

中國大陸「國產GPU第一股」摩爾線程20日發表其新一代GPU架構「花港」，並稱其算力密度提升50%，能效提升10倍。

中國版輝達把資金拿來投資　股民：不研發？

中國版輝達把資金拿來投資　股民：不研發？

摩爾線程首屆開發者大會　將揭曉新一代GPU

摩爾線程首屆開發者大會　將揭曉新一代GPU

「中國版輝達」摩爾線程上市首日飆漲5倍

「中國版輝達」摩爾線程上市首日飆漲5倍

陸國產GPU獨角獸　「摩爾線程」拚上市

陸國產GPU獨角獸　「摩爾線程」拚上市

摩爾線程

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

