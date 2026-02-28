日籍主管要來玩送啥好？大票仍推爆「鳳梨酥」　口袋名單曝

▲鳳梨酥仍是許多台人送禮大宗。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友表示，過去在美商公司受到日籍主管照顧與提攜，對方近期將來台旅遊，因此想準備伴手禮表達感謝。由於對方已來過台灣4、5次，知名品牌幾乎都嘗過，才求助其他人的口袋名單。貼文曝光後，引來不少人熱心推薦，其中點名率最高的還是「鳳梨酥」。

牛軋糖、茶餅乾 送禮口袋名單曝

原PO表示，過往有送過微熱山丘等較知名禮盒，加上主管來台多次，蠻多台灣名產都試過了。至於喜好的口味，對方則是喜歡甜食，「想請問有沒有大家的「口袋名單」可以推薦呢？或是日本人喜歡收到什麼類型的東西呢？」

貼文引發熱論，眾人紛紛推薦，「101造型巧克力超級可愛」、「我很推薦糖村的牛軋糖，之前送過日本朋友，他們很喜歡」、「我們外商公司的同事之前合送烏魚子給日本主管～他非常開心！」「大力推薦小朱甜點的台灣茶餅乾！」「如果沒有對花生過敏可以送娃娃酥心糖」、「我覺得義美的禮盒，超長的脆笛酥超級適合送人的，我送的每一位朋友，大家打開來都很驚喜喔。」

名店到小店 「鳳梨酥」仍是最夯

其中，鳳梨酥還是台人送禮大宗，「如果不排斥再送鳳梨酥的話，推薦大倉久和的鳳梨酥。之前日本朋友來台灣，他說他媽媽堅持指名大倉久和，其他鳳梨酥都不要」、「老街馬偕頭雕像附近，某個二樓有間小小茶店，老闆夫婦做的茶點非常雅緻好吃！我很喜歡他們家的迷你鳳梨酥」、「我都送佳德，然後說是木村拓哉的最愛」、「小潘鳳凰酥裸裝，絕對值得。」

還有人分享送禮秘訣，「分享一個給外國人送禮的小秘訣，去搜尋一下Super Junior TW ELF等粉絲應援的結案報告，粉絲對偶像的愛是純粹的，所以他們買的伴手禮是真心覺得超好吃，才會推給偶像。