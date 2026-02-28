阻企業討關稅退款！　川普政府申請「延後4個月」審理

▲美國加州洛杉磯港。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國最高法院日前裁定政府加徵的部分關稅違法，面臨數十億美元的退款壓力。然而，美國司法部在27日深夜突向法院遞狀，要求延後4個月再討論退款時程。此舉被外界視為政府正使出「拖延戰術」，試圖阻擋企業討回這筆鉅額資金。

司法部以「程序複雜」為由 要求延後120天審理

根據司法部提交給美國國際貿易法院的文件，政府律師請求在制定退款時程表之前，先給予120天的緩衝期。司法部辯稱，目前的狀況極其複雜，法律程序理應採取穩健步調，而非拚了命地趕進度。

這項請求源於最高法院在2月20日的一項指標性判決。當時大法官以6比3的票數，裁定政府先前的貿易課稅違法並予以廢除。

雖然行政部門承認最終必須進入退款程序，但在文件中卻未明確承諾會全額退款，僅強調未來會連同利息補償，試圖淡化企業對目前現金流斷裂的擔憂。

新關稅接力上路 政府疑藉「冷卻期」保住財庫

引發爭議的是，這項延期請求正好發生在總統引用其他法律權限、對全球加徵新關稅之後。司法部在文件中直言，原本違法的課稅項目，已經被「強有力的新關稅」取代。

對此，分析師指出，行政部門顯然是在為「政治部門」爭取時間，研究如何調整退款架構，以確保財政部的現金淨流出降到最低。甚至有律師批評，政府此舉根本是為了避免最高法院判決帶來的立即財政衝擊，才刻意利用這4個月的「冷卻期」來拖延。

零售、製造業盼資金救急 恐淪為泡影

對於從零售業到製造業的廣大受害者來說，這項延後審理無疑是一道沉重打擊。

由於總統近期才剛祭出新的貿易障礙，許多企業原本指望能在2026年下半年收回這筆被扣留的資金，用以抵銷新關稅帶來的成本上升，如今退款時程恐因司法部的動作再度陷入僵局，讓大批企業的資金調度面臨極大挑戰。