政治 政治焦點 國會直播 專題報導

劉世芳外甥遭爆賺紅錢　羅智強質疑：國安遇到紅阿姨就轉彎？

▲▼羅智強召開「揭中小企業聯輔基金成綠敗選退輔會！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

外媒報導，內政部長劉世芳的外甥在中國「賺紅錢」，並曾於選舉時提供政治獻金給劉世芳。國民黨立委羅智強表示，民進黨要防堵紅色滲透，所立的《反滲透法》，就是要查境外敵對勢力的資金影響台灣選舉。劉世芳是政府高官，此事是否應該從國安的角度嚴格查辦？難道國安遇到「紅阿姨」就轉彎？

羅智強表示，劉世芳的外甥在中國大陸「賺紅錢」，並曾於選舉時提供政治獻金給劉世芳。經查，同為新潮流的北市議員陳賢蔚、新北議員戴瑋姍，也都曾獲劉世芳外甥捐政治獻金。還有媒體報導，其外甥任職公司，獲得對岸政府的大筆補貼。

羅智強提到，綠委、紅孩兒沈伯洋把台商都當作中共的「第五縱隊」，認為所有的交流都是統戰。民進黨要防堵紅色滲透，所立的《反滲透法》，就是要查境外敵對勢力的資金影響台灣選舉。劉世芳是政府高官，其家族成員在對岸賺錢，還與她有政治資金往來。按民進黨的標準，此事是否應該從國安的角度嚴格查辦？

羅智強指出，劉世芳平時最愛高舉國安大旗。她懷疑陸配的忠誠，堅持將陸配村里長、縣議員解職；更以國安為由，撤銷陸配的依親居留許可。連民眾黨合法當選的陸配不分區立委，劉世芳也要求將其解職，不准提供資料調閱。對待陸配，對待在野，動不動就將國安無限上綱。

「國安，豈能遇到劉世芳就轉彎？」羅智強說，相關單位應立即全面調查，釐清其親屬在境外敵對勢力的投資狀況、資金流向與是否涉及政治影響。國安不應有雙重標準，不能只要求別人「抗中保台」，自己親屬就可例外。

羅智強說，外甥賺紅錢，迴力標打到紅阿姨。平時咄咄逼人的劉世芳，不要再神隱，趕快出來面對，說清楚、講明白。
 

