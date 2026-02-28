　
社會焦點

5千元蝦皮買名校畢業證書！6阿兵哥慘了　台大、警大都買得到

▲▼ 。（圖／資料照）

▲朱女在蝦皮販售名校假學歷，有9名買家購買，檢方近日起訴朱等10人。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

朱姓女子在蝦皮販售假的學歷證書，包括國立台灣大學、中央警察大學，以及多所公、私科大都被仿冒，朱女以每份5000元售出，有9名買家向朱購買，其中6人為軍職，還將假學歷交付軍方。台中地檢署近日偵結，依偽造文書等罪嫌將朱女及買家等10人起訴。

起訴指出，朱女在2024年7月至2024年5月間，先在網路下載各名校的畢業證書檔案格式及大印，再填入購買人的基本資料後列印，並假借翁姓女子名義，偽造多所院校的補發畢業學位證書，透過網路蝦皮購物平台出售。

檢調查出，有2名林姓男子、2名王姓男子，及陳姓男子與沈姓女子等從事軍職共6人，以5000元為代價向朱女購買大專院校、高中職畢業證書，其中陳男買的是中央警察大學行政警察學系的畢業證書。

林等6人還將假證書交給不知情的軍事機關人事部門承辦人員，造成不實的學歷證書資料登載於軍事機關人員兵籍教育資料，損害軍事機關對所屬人員兵籍教育資料管理的正確性。

還有1名張姓男子購買偽造的台大法律學博士學位；1名陳姓男子買逢甲大學光電科學與工程學系碩士學位，陳還將其提交記憶體大廠；另有1名張姓女子也買假學歷，但未行使。

案經台中地檢署指揮調查局並發動搜索，循線查獲上情，並查扣朱女的手機、空白證書、鋼印及印文等贓證物，以及9名買家的假學歷證書，依從重依偽造公印文罪嫌起訴朱女，其餘9人依偽造文書等罪嫌起訴。

02/26 全台詐欺最新數據

5千元蝦皮買名校畢業證書！6阿兵哥慘了　台大、警大都買得到

辯認真工作沒害死剴剴　社工陳尚潔4／16宣判

辯認真工作沒害死剴剴　社工陳尚潔4／16宣判

兒福聯盟前社工陳尚潔被控在1歲男童剴剴遭保母劉彩萱虐死案中，因訪視失職涉犯過失致死等罪嫌，台北地院今（26日）最終辯論，陳女堅稱無罪，自詡認真擔任社工、對本案感到憤怒，懇求耶穌照顧在天上的剴剴，她更開地圖砲，批劉女與警察、檢察官欺騙她、媒體追殺她，令她覺得生命與自由受到威脅，希望往後沒有任何社工，受到跟她一樣的遭遇。

被控詐騙　收水手自白：有加入但不是這團

被控詐騙　收水手自白：有加入但不是這團

權志龍演唱會實名制　爆乳黃牛夫妻被打趴

權志龍演唱會實名制　爆乳黃牛夫妻被打趴

「無良公關」偽造文書抹黑藍營　管理員判刑6月　

「無良公關」偽造文書抹黑藍營　管理員判刑6月　

剴剴案社工怪保母欺瞞　辯人人均可通報

剴剴案社工怪保母欺瞞　辯人人均可通報

假學歷蝦皮軍職涉案台中地檢偽造文書

