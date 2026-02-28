　
政治

儘速離境！中東情勢緊張　外交部示警伊朗以色列「旅遊紅色」地區

▲▼外交部。（圖／記者黃國霖攝）

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中東情勢近日升溫，多國接連對部份地區發布撤離通知。對此，我外交部今（28日）示警，以色列和黎巴嫩邊界地區及伊朗的旅遊警示為「紅色」，國人與僑民請儘速離境，而以色列的旅遊警示則為「橙色」，避免非必要旅行。外交部表示，經我駐處及外貿協會駐伊朗德黑蘭辦公室瞭解，我國旅以台僑國人約計260人，伊朗則有4位，目前均安。

外交部說，政府一向重視國人與僑民安全，外交部已經責成我國相關駐處與當地國人持續保持密切聯繫，並提醒國人注意安全，目前我國對以色列的旅遊警示為「橙色」（避免非必要旅行）、以色列和黎巴嫩邊界地區及伊朗則為「紅色」（儘速離境）。

針對中東當前境況，外交部提醒，因區域安全情勢仍具高度不確定性，請國人審慎評估近期前往相關高風險國家的必要性，至於已在當地的國人也應提高警覺，注意自身安全。

外交部進一步強調，已在當地的國人請與我國駐外館處保持聯繫，以利即時提供必要協助，外交部將持續密切關注情勢發展，並依據實際情況滾動式調整旅遊警示等資訊，以及採取必要措施。

最後，外交部說明，國人在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；或在伊朗遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-6453018/ 050-6453018；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得及時協助。

02/26 全台詐欺最新數據

