花蓮54歲男溺水！多名衝浪客「衝浪板救人」　送醫搶救仍不治

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署第九巡防區指揮部於今日9時38分接獲花蓮縣消防局轉民眾報案，稱於花蓮美崙溪口近岸有一民眾於海面載浮載沉，第九巡防區指揮部旋即通報第六海巡隊、第一二岸巡隊花蓮漁港安檢所、花蓮商港安檢所、第二機動巡邏站前往協處，並與多名衝浪客聯手將男子救上岸，但男子已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍宣告不治。

▲▼警消與衝浪客協力將溺水男子救援上岸，但男子已無生命跡象。（圖／海巡署提供，下同）

海巡人員抵達現場後，協同現場衝浪民眾將落海民眾救援上岸，並由海巡人員及消防人員實施CPR急救，後送門諾醫院搶救。警消表示，溺水男子為花蓮人、年約54歲，落水原因不明，尚待深入調查了解中。

東部分署第一二岸巡隊呼籲，民眾可多加利用「Go Ocean海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等數據，並留意相關災害警戒資訊，提高風險意識，確保自身安全。若於岸際及港區活動時，應注意自身安全；另民眾如發現有溺水者，可立即撥打海巡署118服務專線，將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全

另安檢所均有出借救生衣安全服務，鼓勵於花蓮地區喜愛親海、近海之民眾多利用本項措施，以保障自身生命財產安全。

▲警消人員現場施以CPR搶救並急送醫院搶救。