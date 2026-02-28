怕惹火習近平！　白宮下令暫時擱置「4200億對台軍售」

▲白宮下令暫時擱置一項價值高達130億美元的對台軍售案。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國政府官員透露，川普政府原定宣布一項價值高達130億美元的對台軍售案，但為了避免在4月「川習會」前惹火中國領導人習近平，白宮已下令相關部會，暫時擱置這項已進入後期審核階段的軍援計畫，確保川普訪問北京行程能順利進行。

憂激怒習近平 百億美金軍售案傳「技術性擱置」

根據《紐約時報》報導，這項總價值約130億美元（約新台幣4200億元）的對台軍售方案，規模已超越去年12月宣布的110億美元。內容包含愛國者（Patriot）防空系統攔截飛彈、反無人機設備、國家先進防空系統（NASAMS），以及輕兵器與後勤維護零件。

美國官員指出，國務院早在今年1月就將該案送交國會進行非正式審議，並獲得共和、民主兩黨高層議員核准。然而，這項軍售案隨後卻在國務院「卡關」。

知情官員表示，白宮已明確要求各機關不得推進，目的是為了確保川普與習近平的峰會能成功舉行。

川普：我正跟習討論 恐違背「六項保證」

川普與習近平曾在2月4日通話，根據中方新聞摘要，習近平當時強硬要求美方必須「極其慎重」處理對台軍售，並警告台灣問題是中美關係中最核心的議題，中方絕不允許台灣分裂出去。

川普隨後在社群媒體形容該次通話「非常正向」，並將台灣列入討論清單。川普2月16日在空軍一號受訪時直言，鑑於習近平反對，他正在考慮如何處理對台軍售，並語帶保留地說，「我正在跟他（習近平）討論這件事。」

對此，政策專家憂心川普此舉可能違反1982年雷根（Reagan）政府對台提出的「六項保證」，其中一項關鍵即是美國政府在對台軍售前，不會與中國諮商。

國會強烈支持 川普私人態度成焦點

雖然國務院對此對外聲明，美國對台灣的承諾長達40多年且持續不變，但川普政府在獲得國會非正式核准後，於最後關頭擋下軍售案的舉動前所未見。

一般而言，一旦獲得兩黨議員非正式批准，國務院隨即會公開宣布並送交國會完成程序。事實上，美國國會對台軍事支持具有強大跨黨派共識，且《台灣關係法》義務性要求美方出售防禦性武器。

前國家安全顧問波頓（John R. Bolton）曾在回憶錄中披露，川普私下對台灣態度輕視；相對地，川普卻多次稱習近平為「好朋友」。近期在美國企業敦促下，川普也已放寬對中國出口先進半導體晶片的限制。

這場預計於北京舉行的「川習會」，將是兩人自去年10月在南韓釜山達成貿易戰停戰協議後的首次實體會晤，當時雙方並未觸及台灣相關議題。

