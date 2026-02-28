　
大陸 大陸焦點 特派現場

美伊談判武力遮羞布？　美中東指庫學者：美方恐用外交手段欺騙

▲▼ 美國伊朗26日在日內瓦舉行核談判。（圖／路透）

▲ 美國伊朗26日在日內瓦舉行核談判，最終未能達成協議。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中東局勢正處於極度緊繃的臨界點。隨著美國與伊朗26日第三輪間接核談判未達成協議，美軍在該地區的軍事部署正迅速完成。美國中東項目（USMEP）智庫主席、曾任以色列總理辦公室高級顧問的丹尼爾·利維（Daniel Levy）深入剖析，指出目前的談判進程極可能只是美方發動軍事襲擊前的「外交欺騙」，旨在為武力行動營造正當性。

隨著美國和伊朗26日第三次間接核談判中未達成協議，中東局勢已呈現出高度緊張態勢。大陸官媒《新華社》報導，美駐以色列大使館昨27日消息，美國國務院當天下令駐以色列使團非緊急必要人員及其家屬撤離以色列。另據多家以媒體報道，美國駐以大使邁克·赫卡比當天表示，如要離開以色列，務必「今天離開」。

鑒於伊朗當前安全形勢，中國外交部和中國駐伊朗使領館昨27日提醒中國公民暫勿前往伊朗，在當地中國公民加強安全防範，盡快撤離。

《路透社》在社交媒體上發佈的消息，美軍「福特」號航母27日已抵達以色列，這意味著美軍在中東地區同時部署了「福特」號和「林肯」號兩艘航母。央視新聞報道稱，約20架美軍加油機於當地時間26日晚抵達以色列本·古里安機場。

美伊局勢前景難料。美國/中東項目（US/Middle East Project）智庫負責人，曾擔任以色列前總理拉賓和巴拉克時期巴以和談代表、以色列總理辦公室高級顧問的丹尼爾·利維接受陸媒《澎湃新聞》訪問直言，美國參與近期的談判是為了讓襲擊看起來更具正當性。

利維指出，以色列在推動川普對伊朗採取軍事行動上的突出作用，以色列有意將談判的底線設定在一個無法達成的水平上，試圖羞辱並激怒伊朗。他希望伊朗陷入內部崩潰的境地，讓自己在該地區實現自身的統治利益。「總體的來說，以色列希望美國繼續深度介入該地區事務，並且會利用一切可用手段來實現這一目標。」

另外，美國與伊朗的談判是否有可能取得突破性進展？美國究竟想要什麼？若美伊可以在核談判上取得突破，特朗普是否會滿足於一個符合其要求的「核協議」，從而單方面宣佈「勝利」？

利維直言，雖然美伊雙方表面上仍有達成協議的空間，且川普總統傾向於將任何結果宣稱為「史上最偉大的協議」，但現實情況卻極為嚴峻。

利維指出，川普面臨著截然不同的派系壓力。一方面是以色列與美國政府內的新保守派鷹派合流，試圖施壓動武；另一方面則有溫和派主張採取合理立場。這種意見分歧的現狀，使得美國最終的決策方向充滿變數。

至於伊朗態度，利維認為始終存在解決核問題的意向，伊朗已決定放棄發展核武器，因此當然有可能達成協議，就像過去那樣。「但前提是該協議不能是屈服之舉，不能從根本上侵犯伊朗的主權和尊嚴。伊以都需要能夠向本國民眾表明，他們的國家利益得到了維護。」

利維也警告，美國過去曾採用外交手段進行欺騙，假裝談判實則準備轟炸。利維指出，「就像之前那樣，他們會先假裝進行談判，而實際上卻在準備發動轟炸。這正是他們2025年春季在阿曼的談判中所採取的做法，而這場談判最終成為以色列以及後來美國對伊朗發動攻擊的遮羞布。」

目前，美軍已在中東同時部署「福特號」與「林肯號」兩艘航母，並派遣大量加油機進駐以色列。利維分析，在軍事部署到位的情況下，美國政府內部的新保守派鷹派與以色列勢力正積極推動動武邏輯：若伊朗在談判中不讓步，則應動用武力或進行有選擇性的軍事攔截。這種挑釁行為隨時可能引發局勢失控。

02/26 全台詐欺最新數據

