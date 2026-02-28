　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

郵局網路轉定存限額降至100萬　114萬戶受影響

▲▼行動郵局APP錢包功能上線。（圖／中華郵政）

▲郵局網路轉定存限額3月14日起調降。（示意圖／中華郵政提供）

記者李姿慧／台北報導

郵局網路轉定存限額下月起要調降了，中華郵政公告，3月14日起，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定存」轉存本金，單筆金額及每日每月合併累加存款金額，由原本300萬元上限，調整為100萬元，預估有114萬用戶受影響。

根據中華郵政公司統計，截至114年12月底，全台存簿儲金帳戶逾2,900萬戶，其中綜合儲金約114萬戶，占比約3.9%，因定期存款利率高於活款利率，如儲戶有閒置資金及長期儲蓄需求，可將活存轉為定存，以獲得較高之利息，不過下個月綜合儲金用戶透過網路轉定存限額將砍200萬額度。

中華郵政儲匯處說明，為增進中華郵政公司資金運用效率，並參考金融同業網路銀行綜存活期轉定期每月限額，規劃自115年3月14日起，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定存」轉存本金之單筆金額及每日、每月合併累加存款金額由原不逾300萬元，調整為不逾100萬元，網路郵局與行動郵局轉存本金金額併計。

中華郵政表示，郵政公司目前存簿儲金一般活存利率為年利率0.83%，一年期定期儲金利率，固定利率為1.725%，機動利率為1.685%，郵政綜合儲金係將存簿儲金及定期儲金綜合納入同一個儲金帳戶內，方便儲戶管理，亦可透過網路郵局、行動郵局APP線上辦理相關交易，符合現行消費者偏好使用數位服務之趨勢。

針對郵局網路轉定存若超過當月限額，中華郵政表示，可臨櫃辦理綜合儲金活期存款轉定期存款，需攜帶綜合儲金簿、原留印鑑至帳務局辦理。

02/26 全台詐欺最新數據

307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

郵局定存限額調降網路銀行中華郵政

