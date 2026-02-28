菜單多2字「價格直接變貴」　大票人有感！老饕怒指它：最敢漲50%

▲菜單加上熟成、薄鹽，價格都變貴了。（示意圖／記者陳致平攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友表示，餐飲業只要在菜單加上「熟成、薄鹽、日式、韓式、嚴選」等名詞，價格立刻上漲20%以上，根本是漲價密碼。貼文引發共鳴，網友笑稱再加「手作、職人、炙燒」更貴；還有人特別點名健康餐，「從炒、炸、滷改成水煮、烤，價格直接加50%」。

一名網友表示，現在餐飲業只要在菜單多加幾個名詞，售價立刻漲20%以上，像是「熟成、薄鹽、日式、韓式、嚴選」等字眼，一出現價格就跟著往上跳，讓他忍不住吐槽根本是漲價密碼。

文章一出，網友也紛紛熱議，「的確！台灣只要扯到日式韓式、法式、義式、美式，價格直接+30%以上」、「試營運=高犯錯率」、「就像房子一樣，加上：稀有、絕版…售價亂七八糟加上去了」、「聽過某燒肉店的日式海鹽XX肉，其實用的是台鹽精鹽」、「名字越長價格趴數越多」。

一樣食材！網點名：健康餐水煮還貴了5成

還有網友補充，「還有『生』字：生巧克力、生甜甜圈、生吐司、生起司」、「水煮+30%、健康餐+50%」、「補充幾個+50%以上的，1.無毒有機、2.友善土地、3.在地小農、4.自然農法、5.柴燒窯烤」、「手作、義式、法式、低GI、減脂增肌！我覺得最扯的就現在流行的健康餐，明明是一樣的食材，烹調方式從炒、炸、滷改成水煮、烤，價格直接加50%」。