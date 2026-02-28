酒駕3犯要關半年　駕駛求情「照顧家人壓力大」被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）第3次酒駕，被法院判處有期徒刑6個月，且未獲得執行檢察官准許易科罰金或易服社會勞動，他向法院聲明異議，強調自己是因為照顧年邁生病的雙親，壓力大才會酒駕，希望法官能給予易行處分的機會。不過，桃園地院法官日前審理之後，認為阿輝的請求為無理由，裁定駁回。

▲阿輝3犯酒駕，仍希望能獲得易刑處分的機會。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝在2006年、2014年間各有1次酒駕紀錄，2025年7月他飲用啤酒後開車上路，被查獲第3次酒駕，因而被法院判處有期徒刑6個月確定（即本案）；案件經桃園地檢署執行，檢察官審核後，不准他易科罰金或易服社會勞動。

阿輝在今年1月入監執行，但他向法院聲明異議，強調自己第2次和第3次酒駕之間相距11年，這次酒駕是因為照顧年邁生病的雙親，壓力大才會喝酒，事後深感懊悔，未來也不敢再犯，如今母親已經離世，需要他來祭拜，父親也需要他照顧，檢方的裁量有所不當，希望法官能撤銷。

不過，桃園地院法官認為，阿輝前面2次酒駕均以易科罰金方式執行完畢，卻再犯本案，檢方認為阿輝「3犯酒駕毫無悔改，無端增加用路人風險」，所以未准許易科罰金或易服社會勞動，經阿輝具狀陳述意見後，檢方仍做出上述判斷。

法官表示，檢方的裁量尚屬有據，難認有逾越法律授權或專斷等濫用權力的情況發生，而阿輝的主張並無法作為檢方指揮執行有任何違法或不當的事證，最終認定阿輝的主張為無理由，裁定駁回，全案仍可抗告。

