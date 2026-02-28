　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕3犯要關半年　駕駛求情「照顧家人壓力大」被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）第3次酒駕，被法院判處有期徒刑6個月，且未獲得執行檢察官准許易科罰金或易服社會勞動，他向法院聲明異議，強調自己是因為照顧年邁生病的雙親，壓力大才會酒駕，希望法官能給予易行處分的機會。不過，桃園地院法官日前審理之後，認為阿輝的請求為無理由，裁定駁回。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲阿輝3犯酒駕，仍希望能獲得易刑處分的機會。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝在2006年、2014年間各有1次酒駕紀錄，2025年7月他飲用啤酒後開車上路，被查獲第3次酒駕，因而被法院判處有期徒刑6個月確定（即本案）；案件經桃園地檢署執行，檢察官審核後，不准他易科罰金或易服社會勞動。

阿輝在今年1月入監執行，但他向法院聲明異議，強調自己第2次和第3次酒駕之間相距11年，這次酒駕是因為照顧年邁生病的雙親，壓力大才會喝酒，事後深感懊悔，未來也不敢再犯，如今母親已經離世，需要他來祭拜，父親也需要他照顧，檢方的裁量有所不當，希望法官能撤銷。

不過，桃園地院法官認為，阿輝前面2次酒駕均以易科罰金方式執行完畢，卻再犯本案，檢方認為阿輝「3犯酒駕毫無悔改，無端增加用路人風險」，所以未准許易科罰金或易服社會勞動，經阿輝具狀陳述意見後，檢方仍做出上述判斷。

法官表示，檢方的裁量尚屬有據，難認有逾越法律授權或專斷等濫用權力的情況發生，而阿輝的主張並無法作為檢方指揮執行有任何違法或不當的事證，最終認定阿輝的主張為無理由，裁定駁回，全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！
台股周一恐一次奉還？專家：散戶想避險大跌「通常兩面耳光」
怕惹火習近平！　白宮下令暫時擱置「4200億對台軍售」
中華隊搭華航包機直飛！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位
新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯
有人溺水！多名衝浪客「衝浪板救人」　送醫仍不治
快訊／李千娜將林宅血案片酬全捐　基金會婉拒：盼她激勵更多年輕
人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

5千元蝦皮買名校畢業證書！6阿兵哥慘了　台大、警大都買得到

酒駕3犯要關半年　駕駛求情「照顧家人壓力大」被打臉

花蓮54歲男溺水！多名衝浪客「衝浪板救人」　送醫搶救仍不治

才說要出門見朋友！越南女大生遭砂石車輾斃　家長將來台處理後事

快訊／30歲女敗血症就醫「胎盤還在」！　認了棄嬰丟山上：怕被罵

廢棄轉運站石棉瓦毀車破窗！民眾索國賠　縣府竟回：已禁止進入

回家沒帶磁扣被碎念！醉住戶社區抓狂　保全慘被壓地上狂毆

台北男認了當車手　「詐團互咬」他獲判無罪

屏東九如堤防火警！竟是打獵放火趕野豬失控釀禍　3惡男落網

兒連假返鄉「墜嘉南大圳亡」！母心碎PO空床照：能不能說只是玩笑

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

5千元蝦皮買名校畢業證書！6阿兵哥慘了　台大、警大都買得到

酒駕3犯要關半年　駕駛求情「照顧家人壓力大」被打臉

花蓮54歲男溺水！多名衝浪客「衝浪板救人」　送醫搶救仍不治

才說要出門見朋友！越南女大生遭砂石車輾斃　家長將來台處理後事

快訊／30歲女敗血症就醫「胎盤還在」！　認了棄嬰丟山上：怕被罵

廢棄轉運站石棉瓦毀車破窗！民眾索國賠　縣府竟回：已禁止進入

回家沒帶磁扣被碎念！醉住戶社區抓狂　保全慘被壓地上狂毆

台北男認了當車手　「詐團互咬」他獲判無罪

屏東九如堤防火警！竟是打獵放火趕野豬失控釀禍　3惡男落網

兒連假返鄉「墜嘉南大圳亡」！母心碎PO空床照：能不能說只是玩笑

生涯平均12分猛將竟「失業」　安東尼轉戰太陽一場未打遭釋出

倒數三天劉寶傑進棚備戰　黃世聰：他還是很嗆辣

陳傑憲也被費仔帥到　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手！

郭郁政掛帥、朱育賢扛四棒 味全龍戰火腿先發出爐

故意的！發票「這錯字找超久」蔡阿嘎驚呆　一票人：活42年才知

陳珮騏228發聲：被要求不發政治文！　「不碰政治不代表比較清流」

時裝周／李鐘碩貴公子穿搭飛米蘭看秀！Ferragamo編織包成全身亮點

辱罵借廁所民眾　陸地方政府認錯

儘速離境！中東情勢緊張　外交部示警伊朗以色列「旅遊紅色」地區

15道南洋料理無限續點「每人880元」　高雄洲際好客餐廳推吃到飽

【一片漆黑】高雄義享天地大停電！　5樓飄燒焦味...民眾嚇壞急撤離

社會熱門新聞

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

越籍女大生遭輾　臟器外露慘死

5歲兒墜嘉南大圳亡！母心碎：能不能說只是玩笑

黑金大咖狂吸上百億落跑！　跑路海外囂張嗆聲

即／女就醫「胎盤還在」！　認了棄嬰丟山上：怕被罵

高雄轎車自撞3人受困　駕駛無呼吸心跳

孫女出生隔天失蹤　祖母苦尋31年心碎

台北二寶爸偷吃美女直播主　變身男優「激戰」全程實況放送

高雄小港婦墜樓慘死　家屬接惡耗崩潰

子女玩手機驚見媽外遇　一句話成鐵證

桃園男拒檢逃逸撞警車！警追30公里逮人

回家沒帶磁扣被碎念！保全慘被壓地上打

更多熱門

相關新聞

裝潢工趁獨處猥褻女屋主　桃園地院判刑出爐

裝潢工趁獨處猥褻女屋主　桃園地院判刑出爐

桃園市黃姓裝潢師傅於2024年12月在幫一名女屋主協助裝潢事宜，趁2人獨處時藉機熊抱腰部，還以下體頂住對方腰部，女子猛力掙脫後，黃再度以左手抓捏其胸部強制摟抱腰部強制猥褻得逞，女子不甘受辱報警提告；桃園地院審結依強制猥褻罪，判處有期徒刑7月，本案仍可上訴。

失控畫面曝　高雄賓士男撞毀共享單車停車樁

失控畫面曝　高雄賓士男撞毀共享單車停車樁

駕車遇臨檢竟衝撞警車被壓制　失聯移工判6月

駕車遇臨檢竟衝撞警車被壓制　失聯移工判6月

去年國道7件酒毒駕A1事故「釀8死」　較前年增1倍

去年國道7件酒毒駕A1事故「釀8死」　較前年增1倍

酒駕撞騎士害截肢　無照男被判關2年

酒駕撞騎士害截肢　無照男被判關2年

關鍵字：

桃園地院酒駕

讀者迴響

熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

越籍女大生遭輾　臟器外露慘死

想退休躺平？外媒點名抱緊3檔翻十倍

摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責

昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！

獨／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！內幕曝光

更多

最夯影音

更多
芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面