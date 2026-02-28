吳宗憲勝出國民黨宜蘭縣長人選　將拜會陳琬惠盼藍白合

▲國民黨2026宜蘭縣長參選人由立委吳宗憲（圖左二）出線。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨今（28日）上午在中央黨部召開宜蘭縣長選舉協調民調拆封、統計作業會議，最終由國民黨文傳會主委、立委吳宗憲勝出。吳宗憲會後表示，接下來，他會即刻拜訪民眾黨參選人陳琬惠，用最大的誠意、最深的敬意、最強的決心，討論出整合的模式，在最短的時間內，成立最強的藍白團隊，更要成為全國及未來的藍白合作示範區，惟有團結，才能贏下宜蘭、贏回台灣。

「這不是獲勝，而是接下宜蘭人的期盼，繼續前進」，吳宗憲表示，在爭取提名的過程中，宜蘭鄉親最常跟他說的一句話，「加油！繼續前進」，這一聲聲的力量，伴隨著他一步一腳印，走遍了12鄉鎮；今天，請讓他以感激的心對鄉親們說，「感謝，讓我有機會繼續前進！」。

吳宗憲指出，台灣人民因為選舉，常常從團結變成分裂，這絕對不是民主該有的樣子，他要對伙伴、宜蘭縣議長張勝德說聲，「感謝，因為有你，我們共同創造民主的典範！我們從未互相攻訐、抹黑，而是用各自的方式爭取宜蘭人的認同，更一起擦亮民主聖地的招牌」。

吳宗憲強調，接下來，他會即刻拜訪民眾黨參選人陳琬惠，用最大的誠意、最深的敬意、最強的決心，討論出整合的模式，在最短的時間內，成立最強的藍白團隊，更要成為全國及未來的藍白合作示範區，惟有團結，才能贏下宜蘭、贏回台灣。

「宜蘭『勁』水！」吳宗憲說，他的閩南話也逐漸成為宜蘭腔，蘭陽平原這塊土地真的有夠黏，更讓他成為宜蘭「憲」，他會選擇爭取提名，就是希望在這塊土地上的人民能夠安居樂業，實現「老有所終，壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨廢疾者皆有所養」的目標，所以，他的腳步不會停歇，走入鄉村與都市、走入市場與廟宇，去論述、去說明、去爭取宜蘭人的認同，大家需要一起走新路，宜蘭絕對會更好。