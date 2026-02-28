　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下周連5天溼答答「周二雨最大」　恐有雷擊劇烈天氣

▲▼羽絨衣,行人,路人,過馬路,行人穿越道,斑馬線,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,雨傘,撐傘,下雨,降雨,雨天,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周變天，周二西半部雨最大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周受到東北季風、鋒面和華南水氣影響，各地天氣不穩定，其中下周二降雨最明顯，西半部有局部大雨，且不排除有閃電、打雷劇烈天氣現象。在東北季風影響下，下周二、三也有一波降溫，周二3500公尺以上高山有降雪機會。

中央氣象署預報員賴欣國表示，昨晚開始迄今華南雲區東移，中南部、花東陸續有降雨情況，今天白天上午降雨以中南部、花東為主，下午過後降雨往北擴及中部以北，雨量沒有太多，今晚過後降雨往北延伸，以中部以北、東半部為主，南部則轉多雲天氣型態。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲今天降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

後續降雨趨勢，賴欣國說明，明天東北季風減弱，降雨比今天減緩，水氣相對較少，北部、東半部偶有短暫降雨，中部、南部山區有零星降雨，中南部平地轉多雲、可見陽光的天氣型態。

不過下周要變天了，賴欣國指出，下周一開始將受鋒面影響，各地降雨增加，中部以北、東半部降雨機率逐漸提高，南部也有鋒面雲帶帶來零星雨，「較明顯降雨落在下周二，東北季風增強、華南雲雨東移，各地降雨明顯，西半部降雨多，有局部較大雨勢，且不排除有閃電、打雷的劇烈天氣現象。」

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

賴欣國表示，下周三到下周五仍有華南雲雨東移影響，不過水氣比下周二略減少，主要降雨以北部、東半部、山區為主，中南部平地雲多可見陽光、偶有降雨發生。

未來一周溫度趨勢部分，賴欣國說明，今天受東北季風影響，北部、東半部整天較涼，高溫約22度，中南部高溫可到26到28度，周日到下周一鋒面影響之前且回暖期間，各地高溫可到26到30度。下周二開始，東北風增強，北部高溫明顯下降，一整天不超過18度，中南部、東部高溫略下降，下周二中部高溫掉到20到22度，南部26度左右。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

賴欣國指出，比較冷時間點落在下周二、下周三，有相對較低的溫度，北部和中部夜晚、清晨低溫約16度左右，南部低溫18到20度，下周三到下周五受東北季風影響，北部高溫20度上下，整體低溫16到18度，中南部下周三後水氣少，溫度略為提高，高溫可到24到26度。

另外，玉山測站今天清晨起出現斷斷續續降雪，積雪深度已達4公分。賴欣國表示，今天下午過後降雨偏向中部以北地區，白天玉山仍有降雪機會，但要看中午過後低溫是否配合；下次高山降雪時間點落在3月3日下周二，水氣偏多，加上低溫下降，3500公尺以上的高山有降雪機會。

快訊／玉山下雪了「持續3小時」　積雪4公分宛如銀白童話世界

快訊／玉山下雪了「持續3小時」　積雪4公分宛如銀白童話世界

今（28）日上午7時10分氣象署玉山氣象站降下皚皚白雪，在低溫與水氣配合，雪勢已持續3小時，積雪深度已達3公分，玉山北峰宛如夢幻的銀白童話世界。

今東半部有雨！明午後回暖　下週2地區變天降溫

228連假Day2大雨炸2區！　明短暫空檔下週再變天

228連假天氣一次看！氣象粉專：3天都不同

天氣氣象氣象署降雨東北季風鋒面華南雲雨降雪低溫打雷

