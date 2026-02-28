紀念228事件「不是翻舊帳」　高嘉瑜：誠實面對歷史台灣才能和解

▲民進黨前立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

1947年的228事件至今（28日）已79周年，前立委高嘉瑜表示，「記念228不是翻舊帳，而是翻開真相」，唯有誠實面對歷史，讓傷痛被理解，台灣才能真正走向和解與彼此原諒。此外，綠委林楚茵也發文透露，自己戴上北美洲台灣婦女會發起的「台灣百合胸章」，象徵著純潔與自由，她呼籲，我們要堅持說出屬於台灣人自己的故事，讓真實的記憶一代接著一代傳承下去。

高嘉瑜表示，228事件至今已79年，那一年，太多家庭在恐懼中失去親人，太多名字被迫消失在檔案與夜色裡。她感慨，傷口之所以疼，是因為它真實存在。

高嘉瑜以侯孝賢執導的電影《悲情城市》為例，她認為，這部作品讓世人看見歷史的陰影，也聽見沉默的哭聲，「咱本島人最可憐……」的台詞，則道出台灣人在時代夾縫中的無奈。

不過，高嘉瑜強調，也正因為台灣人在時代夾縫中的無奈，我們更要堅定地說「我是台灣人」，這不是對誰的對立，而是對土地與歷史的認同，「紀念228不是翻舊帳，而是翻開真相」。

高嘉瑜進一步說明，紀念228，不是為了仇恨，而是為了記得；不是為了撕裂，而是為了讓真相被看見。她指出，唯有誠實面對歷史，讓傷痛被理解，台灣才能真正走向和解與彼此原諒，也願記憶不再被掩埋，願悲情不再重來。

此外，綠委林楚茵透露，在228和平紀念日的今天 ，她戴上了由北美洲台灣婦女會發起的「台灣百合胸章」，台灣百合象徵著純潔與自由，也時刻提醒著我們，必須共同銘記那段不能遺忘的歷史。

林楚茵點出，今年的228很不一樣，我們正在集體「補上台灣歷史課」，2月初電影《世紀血案》的爭議，引發了許多討論，也激起了大家「想知道真相」的強烈渴望。

林楚茵說，在過去的時代，威權政府試圖讓這段歷史被噤聲，而現在的時代，則有各種認知作戰，試圖扭曲、改寫我們的過去，正因如此，我們更要堅持說出屬於台灣人自己的故事，讓真實的記憶一代接著一代傳承下去。

最後，林楚茵表示，在這個日子，想邀請大家一起讀一本關於台灣史的書或是走訪一趟國家人權博物館、二二八國家紀念館，讓我們再次理解民主的得來不易，一起戴上百合胸章，守護台灣的自由與歷史。

▼民進黨立委林楚茵手持北美洲台灣婦女會發起的 「台灣百合胸章」，紀念228事件79周年。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵）