快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　藍委吳宗憲勝出

▲國民黨2026宜蘭縣長參選人由立委吳宗憲（圖左二）出線（張勝德為右一）。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨中央今（28日）公布宜蘭縣長電話民調最終結果，不分區立委吳宗憲以些微差距勝出議長張勝德。吳宗憲表示，他與張勝德一直保持良好關係，他們是君子之爭，未來會把張勝德的理念與他融合在一起，並且也會以最快的速度拜會民眾黨主席黃國昌及民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠。

國民黨宜蘭縣長初選民調25至27日晚間舉行，最終結果今揭曉。國民黨副主席李乾龍宣布，這次民調由聯合報以及艾普羅兩家民調公司製作。兩位都非常優秀，差距很小，但吳宗憲以些微差距勝出。同時感謝張勝德展現風度，繼續領導宜蘭縣議會，兩位展現非常好的風度，也互相提攜。至於民調數字則不會對外公布。

張勝德也說，此次初選展現了民主的風範，今天的結果非常感謝，未來會共同打造民主選舉制度，會在地方全力支持吳宗憲，在宜蘭打下勝仗，也有信心守下宜蘭。

吳宗憲則表示，他對選舉有自己的堅持，這段時間他們兩人都保持良好關係，民調結束後也互通電話跟對方表示「辛苦了」，這是一場君子之爭，希望大家能和平團結，大家才有出路。他會秉持這樣的想法走下去，雖然僥倖勝出，但他會融合張勝德的政見，繼續往下走，接下來會去拜會黃國昌、陳琬惠，用最快的速度完成藍白合，在宜蘭打出一個不互潑髒水的選舉。接下來也會勤跑基層、市場、大街小巷。

李乾龍則說，接下來於3月2日選舉小組會有藍白合會前會，因為牽涉到全省，所以開完會才有比較明朗的時程。