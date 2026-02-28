廢棄轉運站石棉瓦毀車破窗！民眾索國賠　縣府竟回：已禁止進入

記者游瓊華、葉品辰／雲林報導

丹娜絲颱風去(2025)年7月侵襲台灣中南部，強風刮起破碎石棉瓦，砸破雲林北港鎮一戶民宅玻璃，車子也被砸得滿目瘡痍，居民指控住家對面閒置的北港轉運站兩座石棉瓦屋頂建築就是元兇，大量碎片飛入屋內，造成窗戶、遮雨棚及室內財物毀損，損失逾20萬元。住戶事後申請國家賠償，卻遭雲林縣交通工務局以「已禁止進入」為由駁回，民眾大為不滿。

▲丹娜絲颱風期間，雲林一處民宅因天外飛來石瓦棉，共計毀損20萬財物。（圖／記者游瓊華翻攝）

北港民眾表示，去年7月颱風來襲當晚，強風吹破住家門窗，屋內與車輛周邊散落大量石棉瓦碎片，從高處可見對面閒置建築屋頂多處破洞，認為碎片即由該處飛散而來，家人自7月至10月間蒐集照片、監視器畫面與修繕單據等資料，並於去年10月正式提出國賠申請，直到今(2026)年1月才收到回函。不過，縣府國賠審查結果認為，民眾所提證據僅有屋內石棉瓦照片與一段監視器影像，但影像中僅見風吹動類似塑膠袋物體，並未拍到石棉瓦自對面建物掀起飛落的畫面，無法證明碎片來源與該建築具直接因果關係。

▲▼居民認為石棉瓦碎片是由閒置的北港轉運站(下圖)屋頂吹來，縣府認為民眾提供的監視器畫面(上圖)無法證明，駁回國賠申請。（圖／記者游瓊華翻攝）

更離譜的是，雲林縣交通工務局調查後指出，「舊轉運站建築」現已封閉並禁止進入，並未對外開放使用，管理上並無欠缺；且事發當日屬風災期間，各地災損嚴重，民眾所受損害屬天然災害不可抗力所致，因此不符國家賠償要件。

對此，住戶質疑，即便建築物已封閉，若屋頂老舊仍可能在颱風中飛散危及鄰近民宅，且附近並無其他石棉瓦建物，盼相關單位重新檢視閒置公共建築安全維護問題，避免類似情況再度發生。