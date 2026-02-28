首波水逆來了！12星座生存指南　雙魚淪震央「大腦狂當機」

▲12星座於26日迎來今年首波水逆，生存指南一次看。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

文／塔羅牌老師艾菲爾

2月26日，2026年度首場水星逆行正式在感性的雙魚座拉開序幕。當象徵邏輯、通訊與契約的「水星」，陷入了如夢似幻、邊界模糊的「雙魚座」，這場水逆將不僅僅是硬體故障或行程延誤，更是一場關於「集體潛意識」的迷航。在3月20日恢復順行前，世界彷彿被籠罩在一層柔焦卻混沌的濾鏡下。

水逆雙魚有哪些影響？

1、心智迷霧：邏輯打結，容易出現「說者無心、聽者有意」的誤會。

2、情感翻湧：舊愛、舊事或塵封的傷口容易被喚醒，陷入感性的泥淖。

3、通訊障礙：電子設備容易因不明原因損壞，或是訊息傳錯物件的尷尬。

4、界限模糊：容易做出不切實際的承諾，或是在談判中因同情心而失準。

請同時參考太陽、上升星座。

太陽為主，上升為輔！

白羊座

水逆影響：潛意識不安，容易因睡眠不足或夢境影響情緒，導致白天處事急躁。

自保儀式：睡前在枕頭噴灑薰衣草噴霧，並關閉所有電子設備，練習「靜心呼吸」。

金牛座

水逆影響：社交圈傳聞不斷，容易誤入朋友圈的八卦是非，或是遺失重要的聚會通知。

自保儀式：清理社交App的緩存，並在出門前確認皮夾內有一張紅色的開運紙片。

雙子座

水逆影響：事業目標變得模糊，與主管或長官的溝通容易出現斷層，指令接收不清。

自保儀式：重要的交辦事項務必「錄音」或「白紙黑字」確認，辦公桌放一盆綠色植栽。

巨蟹座

水逆影響：出國、長途旅行或法律事務易有變數，檔案審核過程可能出現烏龍。

自保儀式：出門前三次確認護照與票券，並在隨身包包內放一個藍色的小吊飾。

獅子座

水逆影響：財務偏財運波動，容易出現帳務錯誤或遺失收據，與他人的金錢往來需謹慎。

自保儀式：每天記帳並核對餘額，在錢包裡放一個小鈴鐺，象徵「警示」與「喚醒財氣」。

處女座

水逆影響：合作關係或伴侶溝通進入僵局，容易翻舊帳，或是對對方的期望過於夢幻。

自保儀式：談話前先喝一杯溫水，心中默念「不帶偏見」三次，練習「傾聽」大於「修正」。

天秤座

水逆影響：職場細節頻出錯，健康方面容易出現老毛病復發或過敏症狀。

自保儀式：整理辦公桌並丟棄過期的檔案，每天清晨空腹喝一杯加鹽水淨化能量。

天蠍座

水逆影響：創意停滯，戀愛對象溝通出現隔閡，容易產生「他到底在想什麼」的疑慮。

自保儀式：隨身攜帶一顆黑曜石或深色水晶，幫助自己在感性浪潮中穩固理性的基石。

射手座

水逆影響：家庭內部溝通卡卡，家裡電器或水管容易出現突發狀況，與家人意見分歧。

自保儀式：點燃一盞香氛蠟燭，並在玄關放一塊乾淨的踏腳墊，阻絕外在的躁動進入家門。

摩羯座

水逆影響：兄弟姊妹或鄰里關係緊繃，交通工具易故障，短程通勤常遇突發塞車。

自保儀式：出門前預留15分鐘裕度，並在車上放一張黃色的平安符或靜心符咒。

水瓶座

水逆影響：價值觀受到衝擊，容易出現情緒性消費，或是對自己的財務狀況感到焦慮。

自保儀式：購物前冷靜三分鐘，並在電腦旁貼一張寫著「真的需要嗎？」的小便條。

雙魚座

水逆影響：靈魂震央區。自我認同模糊，容易感到精疲力竭，說話辭不達意、大腦當機。

自保儀式：每天洗澡時加入海鹽進行淨化，並多穿白色系衣服，幫助心靈維持清透穩定。

當世界變得混亂

你更要相信自己的節奏

本文經授權轉自：命運好好玩