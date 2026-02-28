雪霸武陵櫻花盛開中！花海山林美景曝　預計將持續到三月中旬

記者楊永盛／苗栗報導

雪霸國家公園武陵遊憩區櫻花目前仍持續盛開，粉色的昭和櫻、紅粉佳人及白色的霧社櫻接續驚艷登場，將一直持續到三月中旬，花海鋪展山林，春意盎然。內政部國家公園署雪霸國家公園管理處（以下簡稱雪霸處）表示，武陵櫻花季的交通管制雖然將於3月1日結束，但為避免山區車潮壅塞，仍建議民眾多加利用大眾運輸工具前往賞花，以輕鬆安全的方式親近高山春色。民眾可自台北轉運站或宜蘭轉運站搭乘國光客運前往武陵農場，減少自行開車帶來的交通壅擠塞車壓力，讓旅程更加順暢愉快，也能以低碳方式享受山林之美。

▲雪霸武陵茶園粉紅櫻花盛開中。（圖／雪霸國家公園管理處）

雪霸處指出：此季節漫步在武陵櫻花林中，伴著微風吹拂櫻花花瓣飄落，櫻吹雪的場景有如置身國外美景。另外武陵除賞花之外，更擁有深具保育意義的生態亮點，就是「國寶魚」臺灣櫻花鉤吻鮭的復育，為了讓社會大眾能實際觀賞到臺灣櫻花鉤吻鮭，在櫻花鉤吻鮭生態中心有一座以模擬高山溪流環境打造大型生態魚缸，重現七家灣溪清澈水域與礫石河床樣貌，遊客可近距離觀察臺灣特有種臺灣櫻花鉤吻鮭悠游其間，欣賞其粉紅側紋在水光折射下閃耀的身影，並透過展示與解說，深入了解多年來復育與棲地保護成果，幸運的話還可觀賞到鮭魚回溯動人的畫面。遊客除可在櫻花鉤吻鮭生態中心透過展示了解復育歷程外，在七家灣溪沿線的觀魚台、兆豐橋、武陵吊橋等地點，也有機會實際觀察櫻花鉤吻鮭在清澈溪流中悠游的身影，感受高山溪流生態的生命力。

雪霸處進一步說明：武陵地區的另一處新景點，就是在日前剛開幕武陵遊客中心二樓的「藝啟武陵」藝廊，現正展出「這些年那些年~我們武陵的故事」油畫暨攝影展，以藝術視角呈現武陵不同時期的山林風貌與人文記憶。展覽透過油畫筆觸的溫度與攝影鏡頭的紀實力量，記錄四季更迭、山岳雲海與溪流生命，讓遊客在賞花觀魚之餘，也能在展場中細細閱讀武陵歲月的累積與情感的延續，享受自然與藝術交織的深度旅程。武陵遊客中心亦將於3月12日及3月19日下午二時各辦理一場藝文生態講座，邀請民眾走進山林中的藝術家對話，從不同視角認識武陵的自然與人文風貌，歡迎有興趣的民眾自行前往參加。

雪霸處提醒，武陵山區春季晚上氣溫仍低，早晚溫差仍大，建議攜帶保暖衣物，並配合園區相關遊憩與交通措施，共同維護優質旅遊環境。在櫻花盛開的季節裡，目前走訪武陵，不僅能欣賞繽紛花海、觀看鮭魚生態，也能體驗生態與藝文交織的春日風景。