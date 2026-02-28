　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雪霸武陵櫻花盛開中！花海山林美景曝　預計將持續到三月中旬

記者楊永盛／苗栗報導

雪霸國家公園武陵遊憩區櫻花目前仍持續盛開，粉色的昭和櫻、紅粉佳人及白色的霧社櫻接續驚艷登場，將一直持續到三月中旬，花海鋪展山林，春意盎然。內政部國家公園署雪霸國家公園管理處（以下簡稱雪霸處）表示，武陵櫻花季的交通管制雖然將於3月1日結束，但為避免山區車潮壅塞，仍建議民眾多加利用大眾運輸工具前往賞花，以輕鬆安全的方式親近高山春色。民眾可自台北轉運站或宜蘭轉運站搭乘國光客運前往武陵農場，減少自行開車帶來的交通壅擠塞車壓力，讓旅程更加順暢愉快，也能以低碳方式享受山林之美。

▲▼雪霸武陵櫻花仍盛開中。（圖／雪霸國家公園管理處）

▲雪霸武陵茶園粉紅櫻花盛開中。（圖／雪霸國家公園管理處）

[廣告]請繼續往下閱讀...

雪霸處指出：此季節漫步在武陵櫻花林中，伴著微風吹拂櫻花花瓣飄落，櫻吹雪的場景有如置身國外美景。另外武陵除賞花之外，更擁有深具保育意義的生態亮點，就是「國寶魚」臺灣櫻花鉤吻鮭的復育，為了讓社會大眾能實際觀賞到臺灣櫻花鉤吻鮭，在櫻花鉤吻鮭生態中心有一座以模擬高山溪流環境打造大型生態魚缸，重現七家灣溪清澈水域與礫石河床樣貌，遊客可近距離觀察臺灣特有種臺灣櫻花鉤吻鮭悠游其間，欣賞其粉紅側紋在水光折射下閃耀的身影，並透過展示與解說，深入了解多年來復育與棲地保護成果，幸運的話還可觀賞到鮭魚回溯動人的畫面。遊客除可在櫻花鉤吻鮭生態中心透過展示了解復育歷程外，在七家灣溪沿線的觀魚台、兆豐橋、武陵吊橋等地點，也有機會實際觀察櫻花鉤吻鮭在清澈溪流中悠游的身影，感受高山溪流生態的生命力。

雪霸處進一步說明：武陵地區的另一處新景點，就是在日前剛開幕武陵遊客中心二樓的「藝啟武陵」藝廊，現正展出「這些年那些年~我們武陵的故事」油畫暨攝影展，以藝術視角呈現武陵不同時期的山林風貌與人文記憶。展覽透過油畫筆觸的溫度與攝影鏡頭的紀實力量，記錄四季更迭、山岳雲海與溪流生命，讓遊客在賞花觀魚之餘，也能在展場中細細閱讀武陵歲月的累積與情感的延續，享受自然與藝術交織的深度旅程。武陵遊客中心亦將於3月12日及3月19日下午二時各辦理一場藝文生態講座，邀請民眾走進山林中的藝術家對話，從不同視角認識武陵的自然與人文風貌，歡迎有興趣的民眾自行前往參加。

雪霸處提醒，武陵山區春季晚上氣溫仍低，早晚溫差仍大，建議攜帶保暖衣物，並配合園區相關遊憩與交通措施，共同維護優質旅遊環境。在櫻花盛開的季節裡，目前走訪武陵，不僅能欣賞繽紛花海、觀看鮭魚生態，也能體驗生態與藝文交織的春日風景。

▲▼雪霸武陵櫻花仍盛開中。（圖／雪霸國家公園管理處）

▲▼雪霸武陵櫻花仍盛開中。（圖／雪霸國家公園管理處）

▲▼雪霸武陵櫻花仍盛開中。（圖／雪霸國家公園管理處）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／中華隊啟程征戰WBC！蔡其昌、李洋送機
快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　吳宗憲勝出
回家沒帶磁扣被碎念！住戶抓狂　保全慘被壓地上狂毆
5歲兒連假返鄉「墜嘉南大圳亡」！母心碎PO空床照：能不能說只
快訊／玉山下雪了「持續3小時」　積雪4公分
快訊／重大空難！運鈔機墜公路15死　玻利維亞民眾瘋搶鈔票
WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台女童澀谷被撞　母自責致歉！各國網友「接力聲援」：譴責暴力

男友有車有房、年薪93萬！作業員女友1原因「狂嫌不長進」　全場傻眼

雪霸武陵櫻花盛開中！花海山林美景曝　預計將持續到三月中旬

快訊／玉山下雪了「持續3小時」　積雪4公分宛如銀白童話世界

男生哪種穿搭「絕對不踩雷？」　網點名這2種：不吃身材跟臉

省公路下午估15處易塞　清境、日月潭恐車多

隔熱紙新法今上路「517款合格型號」一次查　檢驗沒過罰1800元

義美「228限定綠豆潤」爆紅！只有今天賣　神祕標記意涵曝

配合桃機第三跑道興建　交部修法調整周邊限建範圍

國道上午防8處地雷　高公局：南下改午後出發

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

台女童澀谷被撞　母自責致歉！各國網友「接力聲援」：譴責暴力

男友有車有房、年薪93萬！作業員女友1原因「狂嫌不長進」　全場傻眼

雪霸武陵櫻花盛開中！花海山林美景曝　預計將持續到三月中旬

快訊／玉山下雪了「持續3小時」　積雪4公分宛如銀白童話世界

男生哪種穿搭「絕對不踩雷？」　網點名這2種：不吃身材跟臉

省公路下午估15處易塞　清境、日月潭恐車多

隔熱紙新法今上路「517款合格型號」一次查　檢驗沒過罰1800元

義美「228限定綠豆潤」爆紅！只有今天賣　神祕標記意涵曝

配合桃機第三跑道興建　交部修法調整周邊限建範圍

國道上午防8處地雷　高公局：南下改午後出發

高薪誘惑！272迦納人「被俄羅斯騙上戰場」　55人慘死烏克蘭前線

為女王登基鋪路！北韓公開金主愛「射擊照」　胞妹金與正核心地位曝

快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　藍委吳宗憲勝出

廢棄轉運站石棉瓦毀車破窗！民眾索國賠　縣府竟回：已禁止進入

1盤熱量抵便當！中式小點排行榜曝　水餃排第3「冠軍吸飽油脂」

台女童澀谷被撞　母自責致歉！各國網友「接力聲援」：譴責暴力

《10DANCE》結緣！竹內涼真爆熱戀土居志央梨　「家人已認證」

男友有車有房、年薪93萬！作業員女友1原因「狂嫌不長進」　全場傻眼

瑞銀調降美股投資評級　憂三大風險正在上升

回家沒帶磁扣被碎念！醉住戶社區抓狂　保全慘被壓地上狂毆

親妹超催淚致詞..Lulu爆哭！　曝她遇見陳漢典後：是最幸福的

生活熱門新聞

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責

台北101點燈挨酸　賈永婕271字曝心聲

林氏璧在日被故意撞　網指1國也很嚴重

茶の魔手分店「沒吃你家大米」被炎上！　Google顯示歇業了

228連假Day2大雨炸2區！　明短暫空檔下週再變天

清大2025年收到「美國捐款160萬」！源頭曝

醫點名「2神菜」熱炒店必吃！

228連假天氣一次看！氣象粉專：3天都不同

隔熱紙新法今上路「517款合格型號」一次查　檢驗沒過罰1800元

女乘客北捷中山站外亮美工刀！警方逮人

更多熱門

相關新聞

阿里山百年櫻王將盛開　萬元客房第一排賞櫻

阿里山百年櫻王將盛開　萬元客房第一排賞櫻

一年一度的阿里山花季即將於 3 月 10 日隆重登場，標誌著粉色櫻花盛宴正式展開！除了備受矚目的百年蒸汽火車「黑頭仔」將於當日復駛，穿越粉紅林道，吸引無數鐵道迷朝聖外，位於遊樂園區核心位置的「阿里山賓館」更成為今年賞櫻的頂級首選。賓館內的百歲「櫻后」染井吉野櫻已含苞待放，入住萬元頂級客房即可免去奔波，於高山雲霧中獨享靜謐的賞櫻時光。

淡水賞櫻、木蓮花　2日遊跟著玩

淡水賞櫻、木蓮花　2日遊跟著玩

阿里山花季3/10登場！「櫻王」預計3月中盛開

阿里山花季3/10登場！「櫻王」預計3月中盛開

阿里山花季3/10登場　小型車假日5小時禁入

阿里山花季3/10登場　小型車假日5小時禁入

台北市區「大漁櫻滿開」把握228賞花

台北市區「大漁櫻滿開」把握228賞花

關鍵字：

雪霸櫻花武陵

讀者迴響

熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

越籍女大生遭輾　臟器外露慘死

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

想退休躺平？外媒點名抱緊3檔翻十倍

獨／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！內幕曝光

昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！

摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責

更多

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死
「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面