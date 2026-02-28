　
男友有車有房、年薪93萬！作業員女友1原因「狂嫌不長進」　全場傻眼

▲▼男女,情侶,交往。（示意圖／記者許力方攝）

▲女友狂嫌原PO不長進。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名男網友表示，目前年薪約92萬元，工作清閒穩定、離家近又有車有房，投資ETF每月還有2萬元現金流，卻遭女友嫌「不長進」，頻拿百萬年薪工程師比較，逼他轉職拚高薪。對此，原PO強調重視生活品質，長期被否定讓他心累，苦問是否該放手？文章引發網友熱議。

「36歲年薪不到百萬…是很差的意思嗎？」一名男網友在臉書《匿名公社》表示，年薪約92至93萬，工作8小時真正忙碌時間約2至3小時，不用輪班、見紅就休，通勤只要5到10分鐘，生活步調相當愜意。

此外，原PO也利用空檔考取堆高機、甲級廢水處理與甲級職安等證照，自認並非毫無進步。理財方面則把閒錢投入ETF，每月約有2萬元現金流，近期還在考慮是否將持股全數轉往0050，整體財務狀況穩定。

生活輕鬆穩定錯了嗎　情侶價值觀開戰

然而女友在科技業擔任技術員，身邊資深工程師年薪動輒100萬至200萬元，甚至上看300萬元，進而開始抱怨原PO「都不長進」，希望他轉職到科技廠當工程師，多賺點錢拚未來。

這一番話讓原PO錯愕不已，並回應女友，「我有車有房沒貸款，生活工作都輕鬆，幹嘛要換工作？」結果女友還是頻頻把不長進3個字掛在嘴巴，不僅讓人聽了十分刺耳，原PO更坦言心累了，「是不是應該放手了，價值觀有點不同了？」

文章曝光後，網友紛紛搖頭回應，「換~沒人喜歡被比較」、「你的生活已讓80%的人羨慕了」、「可以下面一位了」、「分手吧！來阿姨這裡，不長進沒關係，不賺也不打緊」、「讓她去跟工程師交往就好啦！結案」、「你沒有回她：我年收入100-300也不會看上妳好嗎」、「年薪92到93萬加上ETF一個月約2萬，這樣算起來年薪也是破百萬」。

02/26 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

WBC首戰對台灣！山本由伸期待交手：知道台灣球迷多愛棒球

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

男友有車有房、年薪93萬！作業員女友1原因「狂嫌不長進」　全場傻眼

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

男友有車有房、年薪93萬！作業員女友1原因「狂嫌不長進」　全場傻眼

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死
「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

