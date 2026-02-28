台女童澀谷被撞　母自責致歉！各國網友「接力聲援」：譴責暴力

▲澀谷惡女疑現身，發文辯「趕時間」沒有惡意。（圖／翻攝自Thread）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣一名女童日前在東京澀谷十字路口拍照時，遭一名藍衣女子惡意衝撞跌出鏡頭。女童母親近日結束旅程返台、首度發聲，為了跟風打卡，在危險馬路停留是錯誤決定，會好好反省。不過，不少台日網友紛紛留言關心，還有日本網友慰問女童身心狀況，對小朋友感到抱歉。

該起東京「撞人族」風波中，一名穿著藍色大衣的女子在人潮中橫衝直撞，先是擦身撞到另一對母女，隨後竟朝著正準備拍照的女童猛力撞去，導致女童當場重摔消失在畫面中。

網友挺「合法合規，不必內耗」

影片曝光後，不少日本網友長期不滿所謂的「撞人族」現象，指控該名婦人竟對小朋友下手，根本是暴力行為「這是犯罪，應該逮捕」。也有人幫忙把影片轉發到日本社群平台，寫下「求擴散」，認為事發當下就應該報警處理。

底下有各國網友紛紛留言，有阿根廷人就直呼，希望小女生沒事，一直覺得日本人友善，但影片中的女子明顯是故意要推人，「希望一切平安無事」。其他人則安慰，「能保持那份冷靜、溫柔和克制，真的很不容易，也讓人感受到你的力量」、「女兒平安無事就好了。」

也有網友表示，「我在澀谷天天走這條路，綠燈在斑馬線內，大家走在上面拍照停留，合法合規，不必內耗」、「哪裡都有好壞，出門還是要當心！最後希望孩子身體上、心理上都沒事，您也不要太自責喔！」

跟風打卡致女兒受驚自責反省

女童母親在IG回應，「不經一事不長一智，明明知道馬路危險，卻因為看IG大家都在澀谷十字路口打卡也跟風，以為綠燈還很久，可以留下片刻回憶，帶著孩子做不好的行為是我錯誤的決定，但並不是孩子本身的問題。人都是在學習中成長，我會好好反省，當然撞人的行為還是不可原諒。」她也提到，原本只是紀錄生活，沒想到變成社會新聞，為避免家人受影響，已將影片關閉留言。